CAMEROUN :: Transport routier : le mot d’ordre de grève annulé, le mot d’ordre de grève maintenu. :: CAMEROON

Imbroglio total au sein des syndicats des transporteurs routiers. La grève annoncée pour lundi 16 octobre 2023 est a la fois annulé et maintenu.

Sur le sujet, chaque tabloïd y va de sa sensibilité et de ses sources d’informations. Dans le style qu’on lui connait, le quotidien Mutations paraissant à Yaoundé, capitale politique et siège des institutions parle de la « La grève au Moulinex » faisant allusion à la récente sortie médiatique de joseph Atanga Nji, ministre de l’administration territoriale au cours de laquelle il ironisait en parlant de passer au moulinex les conducteurs de motos taxis. Le journal informe que Dans les coulisses de la levée du mot d’ordre de débrayage prévu le 19 octobre, suite à un conclave au Minat. Le Journal Le Jour, un autre quotidien de Yaoundé explique « Comment le mot d’ordre de grève a été levé ». Le journal indique qu’Après 3 jours de négociations, le ministre de l’Administration territoriale a assuré les leaders syndicaux de transmettre leurs revendications au chef de l’Etat.



Une information qui n’est pas partagée par le journal Economie du Cameroun qui pense que dans le cadre du Transport pour compte propre, « Le mot d’ordre de grève maintenu ». Et pour cause, Présidée par l’honorable Pierre Simo, la concertation des membres de la plateforme des organisations socioprofessionnelles des transporteurs routiers du Cameroun, s’est déroulée le 13 octobre 2023, au siège du syndicat national des transporteurs routiers du Cameroun à Douala. Toutefois, El Hadj Oumarou, Coordonnateur du Bureau de gestion du fret terrestre met en garde contre toute récupération politique de ce mouvement par des partis politiques en quête de visibilité.

Dans le cadre du Partenariat mondial pour l’éducation, « 37 milliards alloués au Cameroun ». Le Drapeau explique que Ce montant vise à soutenir la deuxième phase du Projet d‘appui à la scolarisation dans les zones d’éducation prioritaires, une initiative visant à renforcer le système éducatif et à offrir de meilleures opportunités d’apprentissage aux enfants camerounais.

Au Groupement Inter patronal du Cameroun, Gicam « La présidentielle de décembre 2023 annulée ». Le vote qui devrait permettre à Célestin Tawamba de s’accrocher à la tête du Gicam est renvoyé en 2024. Pendant ce temps, deux cabinets sont chargés de démolir toute l’identité du Groupement inter patronal du Cameroun. Reste attendue l’appréciation du comité des sages. Ecrit l’Economie du Cameroun

Le Quotidien EcoNews s’interesse à l’Opération monétaire en zone Cemac pour dire que, « En régression de 17,1% ». Au cours des trois derniers mois, les réserves brutes du système bancaire de la Cemac ont baissé. Pourquoi le recul du volume des réserves brutes du système bancaire a eu des répercussions sur le compartiment des interventions de la Banque Centrale sur le marché monétaire ?

Cependant qu’au cours des Assemblées annuelles BM-FMI 2023, « Abbas Mahamat Tolli honoré ». Selon le journal Diapason, La rencontre du 10 octobre 2023 entre les hauts responsables économiques de la Cemac et ceux des institutions de Bretton Woods a Marrakech aura permis de reconnaître les efforts titanesques menés depuis 2018 par le gouverneur de la Banque des Etats de l’Afrique centrale pour garantir la soutenabilité extérieure de la monnaie. Alors qu’il quittera ses fonctions au premier trimestre de l’année prochaine. Il formule quelques recommandations.