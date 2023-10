CAMEROUN :: Festival de l’intelligence économique francophone : le Cavie prépare la 2e édition :: CAMEROON

Le compte à rebours de la 2e édition du Festival de l’intelligence économique francophone (FIEF) est lancé. Sous le parrainage du membre d’honneur du CAVIE, Radhi Medebb, cette édition se tiendra le 2 novembre à l’hôtel Mont Fébé à Yaoundé. Le thème de cette édition est : « doper la compétitivité des territoires francophones ». Comme à la première édition, le Centre africain de Veille et d'Intelligence économique (CAVIE), est le maître d’œuvre d’organisation.

D’après le CAVIE, le FIEF 2023 charrie plusieurs objectifs. Il s’agira entre autres de comprendre les enjeux de l’intelligence territoriale francophone ; d’attirer les investisseurs publics et privés sur les territoires francophones ; de retenir et développer l’investissement sur les territoires francophones ; de défendre et promouvoir les territoires francophones à l’international et mettre en lumière les modèles de compétitivité francophones qui marchent.

Dans une large mesure, le FIEF réunit experts et passionnés de l’intelligence économique et stratégique, issus des quatre points de la planète, et ayant en partage la langue française.

Pour mieux préparer ce festival international, en date du 30 et 31 octobre 2023, une session de formation en « Intelligence économique et stratégies de conquête des marchés francophones » aura lieu au siège du CAVIE à Bastos, Yaoundé

Le FIEF 2023 se tiendra en prélude de la 43ème session de la Conférence ministérielle de la Francophonie prévue dans la capitale Camerounaise du 3 au 5 novembre 2023.

Le CAVIE est l’institution de référence en matière de veille et d’intelligence économique en Afrique, qui a initié en novembre 2022 à Djerba en Tunisie la première édition du FIEF».