CAMEROUN :: DECLARATION DE CIRCONSTANCE du MPDR relative au drame de BANKOLO à Yaoundé :: CAMEROON

Dans la nuit du 8 octobre 2023, un glissement de terrain suite à des pluies diluviennes, a endeuillé de nombreuses familles, semant la mort, la douleur et la désolation avec une onde de choc ressentie dans tout le pays. Bien que les secours aient été prompts sur le terrain, tous les efforts déployés n’ont pas pu empêcher au final un décompte de plusieurs morts et disparus.

Le MPDR salue à juste titre, l’élan de solidarité, de soutien et de professionnalisme dont ont fait preuve, les riverains, les sapeurs-pompiers, de nombreux anonymes, des élus et des personnalités politiques de tous les bords.

Le MPDR constate que ce drame n’est ni le premier ni le plus éprouvant, ni le dernier. Nous sommes tous interpelés sur la gestion des espaces urbains, notre gouvernance de l’habitat ainsi que l’ensemble de notre programmation des prises en charge des urgences de construction des logements sociaux. Il y a ainsi lieu de faire le constat de la grave défaillance à ce niveau et de s’interroger sincèrement sur les annonces depuis des années, des projets mirobolants.

Le MPDR adresse ses condoléances les plus sincères et fraternels aux familles, en s’associant à leur douleur, et par ailleurs en formulant le vœu qu’enfin, de vrais projets de logements sociaux sortent de terre et facilitent la vie aux familles. Il y a lieu de regretter que ce qui s’est passé jusqu’ici, c’est le sectarisme, la discrimination, l’arnaque et la marginalisation, permettant à des hauts fonctionnaires aisés de s’accaparer les logements neufs mis en vente à des prix exorbitants à hauteur de plusieurs dizaines de millions de Francs CFA, hors de portée de l’agent de l’Etat honnête, tous les corps confondus.

Le MPDR déplore cette spéculation grossière et inacceptable, d’autant plus que les acquisitions sont pour la plupart effectuées avec des fonds détournés des caisses publiques, pour être ensuite placées sur le marché spéculatif.

Le MPDR dénonce l’incompétence de la Société immobilière du Cameroun (SIC), devenue au fil des ans, un repère de mafieux où des logements passent d’une main à une autre sans aucune base transparente, mais uniquement obscures, discriminatoires et abjectes. Les sous-locations sont légion, selon un commerce su, connu et toléré. Cette société devrait améliorer sa gestion et remplir effectivement ses missions. C’est possible.

Le MPDR regrette, s’agissant du drame de Bankolo, que certains compatriotes, du reste aux mains sales, trouvent dans cet accident pénible et attristant, l’occasion de profiter pour régler des comptes politiques, promouvoir des ambitions personnelles, en usant de langages et de qualificatifs les plus vexatoires, insolents et injurieux autant qu’inappropriés et condamnables. Le temps du deuil ne saurait devenir le temps d’autres bagarres cyniques et d’intrigues toxiques./.

Yaoundé, le 16 Octobre 2023

Le Président, Médiateur Universel

SHANDA TONME