CAMEROUN :: Grève des transporteurs, grève des enseignants, accidents mortels :: CAMEROON

L’actualité est plutôt funeste. Entre les accidents qui font des morts sur nos routes, les grèves des enseignants et les transporteurs, ça craint.

Au sujet des Université d’Etat, le journal Le Drapeau annonce « Les enseignants entrent en grève dès ce lundi ». Le Syndicat National des Enseignants du Supérieur (SYNES) annonce une cessation des activités d’enseignement dès ce lundi 16 octobre 2023. Ces derniers sont, entre autres, insatisfaits du non-paiement de la 3e tranche de la prime spéciale de la modernisation de la recherche pour le compte de l’année 2023.

Par ailleurs, la grève annoncée des transporteurs est-elle effective ? Cameroon Tribune, le quotidien ç capitaux publics paraissant à Yaoundé indique qu’ « Après 3 jours de négociations, le MINAT Paul Atanga Nji réussit à désactiver la grève des transporteurs routiers ». Depuis le vendredi 13 octobre dernier le ministre de l’Administration territoriale est en train de négocier. Dialogue et beaucoup de dialogue a prévalu. Ça y est, la grève des transporteurs routiers du Cameroun annoncée en pompe pour le 19 octobre 2023 n’aura plus lieu. Pierre Nyemeck et ses amis des 16 syndicats lèvent le mot de grève, mais posent 17 problèmes sur la table du Minat…

Info Matin revient sur le Drame de Mbankolo avec « Le soutien de Paul et Chantal Biya aux sinistrés ». Au nom du couple présidentiel, le ministre de l’Administration territoriale, Paul Atanga Nji, a remis, ce 13 octobre, à Yaoundé, des dons constitués de matériels de couchage, denrées alimentaires et autres produits de première nécessité, aux 57 familles en détresse.

Mbankolo n’est pas seul à enregistrer les morts, l’Axe Yaoundé-Bafoussam a fait « Des morts à Efock » au cours d’un accident de circulation. Emergence parle de 9 décès, 25 blessés graves.

Toute chose qui pose la question de la Gestion des risques et catastrophes naturelles au Cameroun. Pour Infos Majeures, « Ça craint ! ». Selon les experts, le Cameroun est un pays aux risques naturels multiples. La vulnérabilité croissante des milieux physiques et humains, du fait, entre autres, de la déstabilisation de nombreux équilibres écologiques et de l’occupation anarchique des zones à risque expose le pays à d’éventuels catastrophes naturels. En face, un état consolateur, qui s’affirme par l’impréparation, l’improvisation et l’opportunisme.

En Sport, Can 2023, Cameroon Tribune parle de « Trois sérieux clients ». Le Cameroun évoluera dans le groupe C aux côtés du Sénégal, de la Gambie et de la Guinée, trois pays d’Afrique de l’Ouest. Si les Sénégalais, champions d’Afrique en titre, figurent parmi les favoris du tournoi, les deux autres équipes sont capables de surprendre, au vu de leur régularité dans la compétition.

Sur le plan local le Journal Le Témoin voit le Football en danger avec « Les acteurs de la conspiration contre Samuel Eto’o, démasqués ». Les enregistrements sonores en circulation dans les réseaux sociaux donnent les détails sur la corruption des arbitres du Tas, la manipulation de l’opinion, du Premier ministre, du SGPR et de certains membres du Gouvernement pour faire partir Samuel Eto’o de la Fécafoot.