Sénégal Vs Cameroun, Song Bahang: "il n'y a aucune tension" :: CAMEROON

Amical. Lors de la conférence d'avant match donnée dimanche à Lens (France), Song Bahanag a rappelé aux médias qui s'en inquiétaient que malgré le fait que le Cameroun et le Sénégal soient reversés dans le groupe C de la prochaine CAN, il n'est pas question d'aborder le match amical de ce lundi sous tention.

"En ce qui concerne le match de demain [lire lundi 16 octobre], je ne pense pas qu'il y a une tension. En tant que compétiteur, c'est les matches que nous aimerions jouer" a indiqué le sélectionneur manager des lions indomptables.

Rigobert Song ajoute: "C'est un match qui est Lire la suite ici [...]