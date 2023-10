CAMEROUN :: Le secteur éducatif paralysé : Les enseignants des universités d'État en grève dès lundi :: CAMEROON

Après leurs collègues, professeurs des lycées, réunis autour du mouvement On a Trop Supporté ( OTS) et On a Trop Attendu ( OTA), les enseignants d'universités d'État entrent dans la danse dès lundi.

Le secteur éducatif va très mal au Cameroun.

D'un autre côté, les jeunes diplômés en veulent au gouvernement d'avoir lancé tous les concours administratifs, notamment l'ENAM où les étudiants perçoivent même leurs salaires durant la formation, mais de n'avoir pas lancé les concours des ENS ET et ENSET, alors que près de 3000 personnes doivent être recrutés via des concours administratifs, en cette année 2023.

Dans un communiqué du Syndicat National des Enseignants du Supérieur ( SYNES ), et parvenu à notre rédaction le secrétaire général du SYNES révèle que dès le lundi 16 octobre 2023, les enseignants des universités d'État du Cameroun cesseront de dispenser les cours sur l'ensemble du territoire national.

Lire l'intégralité du communiqué.

"Par communiqué N° 02144023/BEN-SYNES du 15 septembre 2023, le Bureau Exécutif National du Syndicat National des Enseignants du Supérieur (BEN SYNES) prenait acte du communiqué N° 230048/MINESUP/SG/CS/CEA2 signé le 05 septembre 2023 par le Ministre d'Etat, Ministre de l'enseignement supérieur, annonçant le paiement de la troisième tranche de la prime de modernisation.

Le BEN SYNES signifiait par la même occasion que ledit communiqué constituait un préavis de grève, et que le non-paiement de tous les enseignants à la date du 15 octobre 2023 entraînerait l'entrée en grève dès le lundi 16 octobre 2023.

Considérant le non-respect de l'application des textes en vigueur et de l'engagement pris par le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur;

Considérant la démotivation et la démobilisation des enseignant(e)s sur les campus des Universités d'État;

Considérant le non-paiement de la prime à l'ensemble des enseignant(e)s bénéficiaires, y compris les enseignant(e)s retraité(e)s bénéficiant d'un contrat de collaboration;

Considérant le silence gardé sur l'état actualisé de la dette académique et les modalités de paiement;

LE BEN-SYNES RAPPELLE LE MAINTIEN DU MOT D'ORDRE DE GRÈVE ET EXIGE :

• Le paiement sans délais de la 3e tranche de la prime spéciale de la moderisation de la recherche pour le compte de l'année 2023 à tous les enseignants du Supérieur qui d'ailleurs, rendus au 15 octobre 2023, n'ont pas pour la plupart été payés;

• La transparence dans la tenue des états de la dette académique au niveau de chaque université, ainsi que la publication d'un calendrier de paiement à court terme.

PAR CONSÉQUENT,

Le BEN SYNES invite les enseignant(e)s de toutes les Universités d'État à procéder à une cessation des activités d'enseignement dès le lundi 16 octobre 2023 à 7 heures, jusqu'à complet paiement de la prime spéciale, à tous les enseignant(e)s concerné(e)s.

ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR.

Pour le Bureau Exécutif National du SYNES

La Secrétaire Générale

Professeure WOGAING FOTSO J."