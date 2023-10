CAMEROUN :: Commune de Ngomedzap: La maire Bleue Régine Tsoungui lance la construction de 12 logements sociaux :: CAMEROON

La cérémonie de pose de la première pierre du projet y relatif, a été présidée par le préfet du Nyong et So'o, Emmanuel Ledoux ENGAMBA. C'était vendredi 13 octobre 2023, à l'esplanade de la mairie de Ngomedzap, département du Nyong et So'o, dans le Centre du pays.

En vertu de la convention signée le 14 février 2022 entre le ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire ( Minepat), et sept communes, dont Ngomedzap, 12 logements sociaux vont être construits dans cette ville, au quartier NYEMEYONG.

Du discours de la maire de Ngomedzap, Bleue Régine TSOUNGUI, nous apprenons que les 12 logements sociaux vont coûter 239 246 809 francs CFA.

L'édile de Ngomedzap a indiqué que le projet va pallier le déficit criard en logements décents dans la ville. "Il est important de souligner que l'approche Himo ( Haute intensité de main d'oeuvre, Ndlr) contribue à accroître la résilience locale et à promouvoir le développement durable tout en maximisant l'utilisation de la main d'œuvre locale et des matériaux locaux. C'est également une philosophie de développement durable qui prend en compte les aspects économiques, sociaux et environnementaux de la réalisation des projets ", a-t-elle fait savoir. Et de poursuivre que l'approche Himo vient aussi "pallier le problème de chômage encore visible dans notre arrondissement, dans la mesure où elle va générer une centaine d'emplois à destination des jeunes, des femmes, des personnes handicapées Issues des familles défavorisées, ainsi des déplacés résultant de la crise anglophone, et présents à Ngomedzap ".

Maire de Ngomedzap, Bleue Régine TSOUNGUI va, par la suite, préciser que l'approche Himo n'a pas qu'un avantage financier pour les populations locales. Elle argue que les jeunes ainsi formés, aideront la mairie dans l'entretien routier, l'habitat, la réalisation des ouvrages d'art. " Les 12 logements sociaux nous aideront à faire résider nos fonctionnaires dans la ville. La majorité des serviteurs de l'État habitent Mbalmayo ou Yaoundé.

Avec ces logements sociaux modernes et décents, ils pourront désormais résider ici. Il ne s'agit pas que de logements. C'est aussi une structure basée sur le bien-être qui naît avec ce projet. Nous avons tenu à aménager au cœur du quartier, des espaces publics qui vont s'étendre sur plusieurs hectares, dont une bonne partie aux espaces verts. En un mot, un espace où l'on respire bien ", a-t-elle conclu.

Prenant enfin la parole, le préfet du Nyong et So'o a indiqué que le financement de 12 logements sociaux de la mairie de Ngomedzap par le Minepat, s'inscrit dans la politique de construction des infrastructures, selon la SND 30, avec l'exigence pour les collectivités territoriales décentralisées, d'adopter l'approche Himo, pour que les populations locales puissent être employées, et sortir de la pauvreté, sans oublier l'utilisation des matériaux locaux.

Emmanuel Ledoux ENGAMBA a enjoint l'exécutif municipal de Ngomedzap, de veiller au respect de ses engagements, et autres clauses de la convention de financement avec le Minepat, en respectant l'approche Himo. Le préfet, tout comme la maire, a émis le vœu de voir, enfin, avec la livraison prochaine des logements sociaux, les fonctionnaires de Ngomedzap, résider dans la ville, et a instruit que le recrutement des ouvriers se fasse sans aucune discrimination.

La cérémonie qui a drainé grand monde, et laissé entrevoir la très grande popularité de Bleue Régine TSOUNGUI la maire de Ngomedzap, avec une forte mobilisation des militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais ( RDPC), a pris fin par la remise du matériel de travail à une dizaine d'ouvriers déjà recrutés dans le cadre des travaux des 12 logements sociaux. Ce qui pour la maire, a été une démonstration de l'approche Himo, avec un recours à une main d'œuvre massive, en lieu et place des engins.