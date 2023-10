CAMEROUN :: Frère complice vole son propre frère : trahison choquante à Bertoua. :: CAMEROON

Dans un acte choquant de trahison familiale, un homme de 37 ans a orchestré un cambriolage avec un groupe de voleurs dans la maison de son propre frère à Bertoua, dans la région de l'Est du Cameroun. L'incident a récemment été révélé lorsque les autorités de la police judiciaire de Bertoua ont arrêté Hamadou Djibrilla, l'instigateur présumé de cette opération criminelle.

Selon le chef de la police judiciaire régionale de Bertoua, Hervé Djeumo, les criminels ont été appréhendés après que la victime ait porté plainte, laissant derrière eux une histoire incroyable de méfait fraternel.

Le cambriolage s'est déroulé dans la nuit du 17 août 2023, lorsque Hamadou et ses complices ont pénétré dans la résidence de son propre frère. Les rapports de police indiquent que les voleurs se sont fait passer pour des agents de l'électricité pour pénétrer dans la maison, armés de deux fusils lourdement chargés. Ils ont dérobé divers objets de valeur, notamment des montres en or, des colliers et d'autres bijoux précieux.

Lors de son arrestation, l'un des membres du gang, Oumarou âgé de 31 ans, a déclaré aux médias : "Nous sommes entrés et avons trouvé trois personnes dans la maison. Au fur et à mesure que nous avons vu les sauvegardes, nous les avons amenées au salon. Mais le transport était difficile."

Ce qui rend cette affaire encore plus troublante, c'est le lien familial qui unit Hamadou au propriétaire de la maison cambriolée, puisqu'il est le frère cadet de la victime. Les motifs de cette trahison restent inconnus, mais il semble que Hamadou ait recruté des complices pour voler les biens de son propre frère.

Les criminels ont été appréhendés à Yaoundé avant d'être transférés à Bertoua, où ils seront jugés pour leur acte répréhensible. Pendant son interrogatoire, Hamadou a choisi de garder le silence, laissant sa famille dans un état de choc et d'incompréhension face à cette trahison impensable. La justice suivra son cours pour déterminer la culpabilité de chaque individu impliqué dans cette affaire de vol familial.