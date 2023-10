CAMEROUN :: Nécrologie : Le milliardaire Mohamadou Abbo Osmanou tire sa révérence :: CAMEROON

Rassasié de jours ( 87 ans), le vétéran des affaires, Mohamadou Abbo Ousmanou, a appris Camer.be, est mort ce vendredi 13 octobre 2023, à Istanbul en Turquie, des suites de maladie. L'on le savait déjà épuisé par l'âge et le poids des maladies. Mohamadou Abbo Ousmanou avait ainsi quitté l'hôpital général de Yaoundé, pour la Turquie. Malheureusement.

S'il est une chose évidente, c'est que l'homme d'affaires ne faisait plus gritz mine. L'empire industriel que cet ancien aide- camionneur a bâti par la force de ses bras et de son intelligence, pendant des décennies, n’avait plus sa verbe d'antan, depuis une dizaine d'années. L'érosion de l'âge marquait déjà durablement le milliardaire de Ngaoundéré dans la région de l'Adamaoua.

La Société camerounaise des moulins du centre, la Société camerounaise de transformation de céréales, les Nouvelles sucrières du Cameroun (Nosuca), la Cameroon Salt Company, la Cameroon Packing Company… sont autant de ses entreprises qui recherchaient déjà leur gloire perdue.

La Maïserie du Cameroun (Maïscam) est la seule entreprise du groupe Abbo, à avoir su se jouer des rides du vieux milliardaire. Cette unité agro-industrielle conserve le monopole sur la production locale du gritz de maïs. Chaque année, Maïscam continue de fournir aux Brasseries du Cameroun (filiale du groupe Castel), devenue entre temps Boissons du Cameroun, environ 10 000 tonnes de cette matière première, qui rentre dans la production de la bière.

Tout compte fait, Mohamadou Ousmane Abbo a tiré sa révérence, et en bon musulman, son corps ne tardera pas à rallier le Cameroun, pour être immédiatement inhumé dans la sobriété, et dans la pure tradition des Mahométans. Vivement que son empire industriel lui survive, et ne s'enlise pas dans ces interminables batailles de succession notoirement connues aux milliardaires camerounais, du fait, notamment de plusieurs lits conjugaux.