MONDE ENTIER :: Expulsions d'étrangers en Europe : France et Allemagne en tête :: WORLD

Au cours du deuxième trimestre 2023 plus de 26.000 ressortissants non européens ont été renvoyés du territoire de l’UE, un chiffre en hausse, selon Eurostat. Parmi les pays qui expulsent le plus on trouve la France, l’Allemagne et la Grèce.

Le nombre de ressortissants étrangers expulsés de l’Union européenne (UE) a augmenté de 29%, soit plus de 26.600 personnes au deuxième trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Les personnes sommées de quitter l’UE sont essentiellement originaires du Maroc et de l’Algérie, d’après les données de l’Office statistique de l’UE.

La part de chacun de ces deux pays magrébins s’élève à 8%.

Viennent ensuite les ressortissants turcs (5%), géorgiens (5%) et afghans (4%). Parmi les étrangers expulsés, les plus grands groupes étaient les Géorgiens (9%), les Albanais (8%) et les Moldaves (5%).

L’ordre de quitter le territoire européen a touché 105.865 ressortissants étrangers au deuxième trimestre 2023. Par rapport à la même période de 2022, le nombre d’ordonnances a augmenté de 9%.

Quels pays européens expulsent le plus d’étrangers?

Selon Eurostat, seulement trois pays sont à l’origine de la majorité de ces expulsions. La France reste le pays qui émet le plus grand nombre d’ordres de quitter son territoire (34.810), devant l’Allemagne (10.600) et la Grèce (7.095).

Quant aux renvois, c’est l’Allemagne qui expulse le plus d’étrangers (3.805), devançant ainsi la France, qui est juste derrière, avec un peu plus de 3.000 expulsions.

En 2022, la France et l’Allemagne étaient déjà en haut du classement des pays européens qui expulsaient le plus de ressortissants étrangers en totalisant 27 % du total des renvois. Les Marocains et les Algériens étaient également cités parmi les citoyens les plus expulsés de l’UE.