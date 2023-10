Les services secrets russes accusent l'Occident de collusion avec des groupes terroristes en Afrique :: AFRICA

L'Occident travaille avec des terroristes en Afrique, les orientant vers des attaques et des sabotages contre des installations au Mali et en République centrafricaine, selon les informations du Service des renseignements extérieurs russe.

Les services secrets russes ont obtenu des informations sur les liens des pays occidentaux avec des terroristes en Afrique, en vue de préparer des attaques au Mali et en République centrafricaine, a annoncé ce jeudi 12 octobre à Bakou Sergueï Narychkine, chef du Service russe des renseignements extérieurs (SVR).

"Ces derniers temps, l'Afrique attire une attention particulière des États-Unis et de leurs alliés […]. Nous disposons d'informations fiables selon lesquelles les services de renseignement occidentaux travaillent déjà avec des groupes terroristes locaux, les orientant à mener des attaques terroristes et des actes de sabotage contre des infrastructures au Mali et en République centrafricaine", a indiqué M.Narychkine, lors de la 53e édition du Conseil des chefs des services secrets des pays de la Communauté des États indépendants (CEI), qui s'est tenue à Bakou du 10 au 12 octobre.

Selon lui, l'Occident "observe avec inquiétude l'aspiration croissante des États africains à mener une politique indépendante, à diversifier leurs contacts internationaux et à développer l'intégration régionale". Il a souligné que l’Occident mené par les États-Unis perd ses positions dans beaucoup de régions et cherche à "restaurer le monde unipolaire".

La multipolarité prônée par le Président russe

Le thème de multipolarité a été évoqué par Vladimir Poutine lors de son discours dans le cadre de la Semaine énergétique russe qui se déroule à Moscou du 11 au 13 octobre.

Le chef de Kremlin a insisté sur le fait que la Russie "se bat pour un ordre mondial plus juste, un ordre multipolaire". Il a souligné que "beaucoup de choses datent de l'époque coloniale" et que les gens ne le tolèrent plus.