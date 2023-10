CAMEROUN :: VOICI CE QUE NOUS NE DEVONS PAS ACCEPTER: L’EXEMPLE DU GANG CRIMINEL D’ASSOK :: CAMEROON

Les derniers résidus ont été neutralisés dans la nuit du mercredi 11 au Jeudi 12 Octobre 2023

Nous ne pouvons pas commencer à épiloguer à nouveau sur l’enclave d’Assok, dominé et confisqué à par un gang de criminels protégé par une haute magistrate de la Cour suprême, sans adresser de vives félicitations aux vaillantes forces de défense et de sécurité de la république. En effet dans la nuit de mercredi 11 à ce jeudi 12 octobre, les derniers résidus de cette nébuleuse mafieuse et criminelle qui pillaient impunément les usines, les domiciles, les véhicules avec des armes de toute nature, ont été mis aux arrêts. Descendus sur le terrain dans le cours de leurs enquêtes, les éléments des nos forces de sécurité ont été confrontés à ces hordes de hors la loi qui les ont affrontés, à leur perte finale.

Nous sommes donc en mesure, de mettre en garde, tous ceux qui surfent sur des fausses prétentions et revendications tribalo-foncières pour semer le désordre, piller les ressources d’innocents citoyens, violer les titres de propriété et prêcher la guerre civile, contre leurs activités déstabilisatrices. Nous redisons, reprenant le chef de l’Etat, que « Le Cameroun est à construire et non à détruire ». Aucun prétexte ethnique, personnel ou autre, ne passera. Nous allons demeurer un ETAT DE DROIT quoi qu’il advienne, et des bandits comme ceux d’Assok, finiront par être vaincus, jugés, condamnés et envoyés en prison.

Les braves gens qui ont investi à Assok, de même que les déplacés du NOSO qui étaient venus s’y installer légalement et régulièrement, doivent pouvoir retrouver leurs biens et leurs activités. Aux commis de l’Etat, responsables à tous les niveaux qui se livrent à des calculs pour laisser prospérer l’anarchie, nous leur disons que chaque chose à une fin. Vous avez été nommé par le président de la république pour travailler, le représenter valablement et dignement, et non pour avoir peur de perdre votre poste à cause de tel ou tel magistrat, tel ou tel ministre, tel ou tel élu, tel ou tel homme d’affaires.

VIVE LE CAMEROUN, ETAT DE DROIT ET VIVE LA LOI, ET VIVE LA REPUBLIQUE