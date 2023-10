L'ordre national des opticiens du Cameroun dévoile les nouveaux visages de l'optique au Cameroun. :: CAMEROON

L'annonce a été faite ce 12 octobre à Yaoundé au cours d'un déjeuner de presse , ce 12 octobre faudrait le souligner marque la journée mondiale de la vue placé sous le signe :« Aime tes yeux au travail ». Madame Solange Veneranda DOUANLA Présidente de l'Ordre National des Opticiens «la vue est un élément essentiel , 87 % de la population mondiale souffre des problèmes de vues pour pouvoir atteindre ses objectifs au travail» précisons que le sous thème au menu de cette rencontre était axé sur« Porter des lunettes adaptées assure une bonne vision et augmente la productivité des travailleurs».À ce sujet le Secrétaire Général de l'Ordre National des Opticiens du Cameroun M. NDOUNG Erick Georges a martelé le fait que les aveugles et malvoyants ont des problèmes pour s'adapter au travail , les conditions dans les lieux de service doivent être amélioré.

Objectif de cette journée mondiale de la vue.

L' objectif est d'aider les gens à comprendre l'importance de protéger leur vue sur le lieu de travail et d'appeler les chefs d'entreprise à donner la priorité à la santé oculaire des travailleurs, partout dans le monde, la santé oculaire est essentielle , elle joue un rôle crucial dans notre productivité au travail. Des études ont démontré que la correction de la vision à l’aide de lunettes peut augmenter la productivité de plus de 20 %( l'allunette adaptée subit 15 étapes ) souligne la présidente de l'Ordre National des Opticiens du Cameroun.

L’IMPORTANCE DE LA SANTÉ OCULAIRE SELON L' OMS.

Environ 253 millions de personnes dans le monde souffraient de déficience visuelle en 2020. Ces problèmes de vision ont un impact significatif sur la qualité de vie des personnes concernées, leur autonomie et leur participation sociale.

plus de 2,2 milliards de personnes sur 8 milliards d'habitants dans le monde souffrent d'une déficience visuelle. Parmi elles, 39 millions sont aveugles. La plupart des cas de cécité peuvent être évités ou guéris grâce à des soins oculaires appropriés. L’objectif ici est de s’assurer que le personnel à tous les niveaux est conscient des mesures à prendre pour protéger sa vue et accéder aux soins oculaires au moment où il en a besoin et dans un lieu adapté un combat que mène depuis des années L' ONOC ( Ordre National des Opticiens du Cameroun).

Rappelons que ce déjeuner de presse était en partenariat avec L' AJC Pro-Santé Centre( regroupe des journalistes scientifiques et communicateurs) structure créée en 2018 qui milite en faveur de la sensibilisation, dépistage accompagnement du gouvernement, structure privée sur les questions de santé par le biais des campagnes, journée porte ouverte avec prêt de 100 membres dans la région du centre précise le vice- président Benjamin NDJOCK EBELLE lors de son discours.

Mentionnons qu'au delà de cette célébration pour l'ONOC cette journée incarne l'espoir des personnes face au problème de la vue.

Un point central et primordial à l'issue de cette rencontre en cette journée mondiale de la vue était celui de la présentation officielle «des nouveaux visages de l'optique au Cameroun» énoncés en 7 points par M. NDOUNG Erick Georges Secrétaire Général de l'ONOC à savoir:

Un nouveau logo pour les opticiens , le Carduser ( ONOC/ NOBC , durée d'an ) , carte professionnelle l'une des innovations au sein de l'ordre , certificat d'inscription au tableau de l'ordre , la plaque lumineuse ( ONOC Optic SARL) , la plaque signalétique ( Opticien 346) et en fin l'annuaire des Opticiens du Cameroun à ce sujet la presse a pu touché du doigt ce document conçu en format A5 , 188 cabinets d'opticiens professionnels recensés et reconnus par le Ministère de la Santé Publique du Cameroun exercent légalement sur le territoire camerounais.

D'après ce classement.

73 cabinets pour la région du Centre

6 cabinets pour la région de l'Est

2 cabinets pour l'Extrême Nord

79 cabinets pour le Littoral

5 cabinets pour le Nord et l'Adamaoua

5 cabinets pour le Sud

12 cabinets pour l'Oeust

6 cabinets pour la région du Sud-Ouest.

Rappelons que cette mesure est entrée en vigueur ce 12 octobre , il est question pour l'Ordre National des Opticiens du Cameroun de barrer la voie aux opticiens et cabinets clandestins via la maxime aucune «médecine ne peut se faire au bord de la route».

Une rencontre qui s'est soldée après 1h30 d'échanges par la déclaration de la présidente de l'ONOC en ces mots:« des avancés ont été fait avec le plan d'action SND30 , un combat acharné contre l'exercice illégal du métier d'opticien , fermeture des usines clandestines , mise sur pied du nouveau visage de l'optique au Cameroun, elle invite par ailleurs les Organismes ,le Gouvernement à soutenir ce combat avec la mise sur pied de ses nouveaux visages de l'optique au Cameroun». Car a t-on coutume de dire la vie c'est la vue.