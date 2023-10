CAMEROUN :: DOUALA:: L'ÉDITION 2 DE LA CONFÉRENCE RÉGIONALE DE HAUT NIVEAU DU PROJET TEST NIGER CE 17 OCTOBRE :: CAMEROON

Ce mardi 17 octobre 2023, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel organise à l'hôtel AKWA Palace à Douala une conférence de haut niveau sur le thème "Actifs liquides :garantir la compétitivité des industries grâce à l'efficacité des ressources" .

Placé sous l’égide de SE Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de la République du Cameroun, cet événement accueillera plus de 200 délégués en provenance de la sous-région et permettra de présenter les résultats de ce projet financé par le Fonds pour l'environnement mondial, qui permet la mise à niveau des unités industrielles du bassin du Niger à travers le déploiement de la méthodologie TEST (Transfer of Environmentally Sound Technology), développée par l'ONUDI. En mettant l'accent sur le renforcement des capacités de gestion des ressources hydriques et

des eaux transfrontalières dans la région, le projet a également permis l'adoption de "normes pour le rejet de polluants dans le bassin du Niger" par l'Autorité du bassin du Niger et tous ses États membres.

Les inscriptions à ce grand rendez-vous restent ouvertes via le lien suivant : https://onudi.eventbrite.com

Rappelons que la présence à cette conférence de SEM Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire de la République du Cameroun ainsi que des décideurs publics et gouvernementaux de haut niveau, en provenance des neuf pays riverains du bassin du Niger, souligne l'engagement fort du gouvernement du Cameroun ainsi que des pays du Bassin à encourager un secteur industriel durable et mener des réformes ambitieuses dans cette direction. Raymond Tavares, représentant de l'ONUDI auCameroun, introduira la conférence en apportant un éclairage stratégique sur le rôle de l'ONUDI aux côtés du secteur privé industriel du Cameroun et de la sous-région. Les délégués seront également entretenus sur les mécanismes de financement et les opportunités économiques dans l'industrie verte à travers une présentation de Gérald Esambe-Njume, responsable changement climatique et croissance verte à la Banque africaine de développement (BAD). M. Eric Amoussou, représentant de la Banque Ouest Africaine de Développement, fera également le point sur les défis et opportunités de la mise en œuvre du projet Test Niger, apportant ainsi un regard prospectif aux débats. Pour souligner la pertinence de l'adoption de normes de rejet de la pollution dans le bassin du Niger, le Dr Sidy Ba interviendra sur l’adoption des normes pour le rejet de polluants dans le bassin du Niger et sa pertinence pour le secteur privé. Le Pr. Ngassoum Martin Benoit, expert de l'ONUDI, dévoilera les principes fondamentaux de la méthodologie TEST, un guide pratique pour l'optimisation des ressources en eau, en énergie et matières premières pour les industries.

Pour compléter l'apport des experts de l'ONUDI, Agnès Chanut, directrice de projet à l’ONUDI donnera un aperçu des résultats et de l’impact du projet TEST-Niger sur l’économie, le secteur privé, la création d’emplois ainsi que la protection de la biodiversité du bassin du Niger.

La rencontre de Douala ne se limitera pas aux défis immédiats du changement climatique, mais jettera également les bases d'un avenir où les parties prenantes industrielles du bassin du Niger seront mieux équipées pour prendre des décisions éclairées, mettre en œuvre des pratiques durables et contribuer collectivement à un environnement industriel plus responsable et plus efficace en termes de ressources dans le bassin du fleuve Niger et au-delà.

DATE ET HEURE : 17 octobre 2023 | 8:30-16:30

LIEU : Hôtel AKWA Palace, 920 Bd de la Liberté, Douala, Cameroun

INSCRIPTIONS : https://onudi.eventbrite.com

CONTACT PRESSE : contact@publicaffairsafrica.com

WEBSITE : www.test-niger.com