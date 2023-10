CAMEROUN :: Éboulement à Mbankolo : Marlène Emvoutou tire la sonnette d'alarme :: CAMEROON

Le nouveau parc d'attraction de Yaoundé à Mbankolo est devenu un lieu de convergence pour de nombreuses personnes qui veulent prendre des photos à l'endroit du tragique éboulement qui a emporté des centaines de Camerounais, désormais connu comme le "ground zéro" du continent. Cela semble être devenu un moyen de récolter des "likes" sur Facebook. Pourtant, il semble que peu de gens étaient conscients que des populations avaient décidé de s'installer sur des flancs de collines exposés à de tels risques.

Il est difficile de comprendre pourquoi ces communautés n'ont jamais été évacuées de ces zones inhospitalières. Bien que certaines tentatives aient été faites, notamment par Tsimi Evouna, ces efforts se sont heurtés à des menaces de mort. La question se pose alors : comment remédier à cette situation ? Certains évoquent la tolérance administrative, mais quand la tolérance conduit à de telles tragédies, il devient impératif d'instaurer la rigueur.

Certains estiment que ces communautés doivent se débrouiller, arguant que vivre dans les montagnes fait partie de leur réalité. Cependant, la loi camerounaise exige la délivrance d'un permis de bâtir avant la construction de logements d'habitation. Cette réglementation vise à garantir une étude topographique appropriée et le respect des exigences cadastrales.

Il est indéniable que la ville de Yaoundé est confrontée à des problèmes majeurs, avec des quartiers de plus en plus insalubres, de véritables ghettos entre déchets et habitations précaires. La situation contraste fortement avec le passé de la ville, notamment lorsque le ministre de l'urbanisation actuel était maire de la ville la plus propre de l'ouest.

Cet incident révèle au monde entier la précarité sociale de ceux qui vivent à moins de 5 km du palais d'Etoudi. Il est temps pour le ministre en charge de l'urbanisation de visiter les conditions de vie des Camerounais travaillant au marché d'Etoudi, en face de la présidence de la République du Cameroun. Les ordures jonchent les rues bitumées, les commerçants installent leurs étals au-dessus de ces collines de déchets, et les poubelles sont devenues une partie intégrante du paysage urbain. Il est impératif de prendre des mesures pour protéger la santé des populations de ce pays.

En fin de compte, il est essentiel que des actions concrètes soient entreprises pour améliorer la situation des Camerounais vivant dans des conditions précaires et pour prévenir de futurs drames comme celui de Mbankolo.