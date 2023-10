CAMEROUN :: Une 4e édition de Talk of Success pour le financement des PME et les Start-Ups. :: CAMEROON

Cette édition se tiendra le 14 novembre prochain à Douala

Organisée par l'Agence de Communication Publicity & Design basée dans la capitale économique du Cameroun, cette 4 ème édition du Talk of Success se tiendra sur le thème : « Solutions de financement alternatif pour les PMES et les start-Ups : cas de l’affacturage », pertinent pour les entrepreneurs qui ont des difficultés d'accès aux financements pour leurs affaires.

Prévu le 14 novembre prochain à l'hôtel Akwa Palace de Douala dès 9 heures, ce 4 ème Talk of Success est un évènement de prestige qui va réunir des entrepreneurs, des professionnels de la finance et des experts en affacturage. Ils édifieront les participants sur la problématique des financements alternatifs pour les PMES et les start Ups qui ont mis en évidence l’affacturage, qui est un moyen de financement qui permet d’obtenir rapidement une avance de trésorerie par la cession de factures en attente de règlement.

L’affacturage est en effet une solution de financement de plus en plus populaire pour les PMES et les Start-UPs qui cherchent à optimiser leurs trésoreries. La 4 ème édition du Talk of Success qui s'attardera uniquement sur ce thème, est une opportunité unique qui va permettre d’explorer les avantages et les opportunités qu'offre l’affacturage. Et pour édifier les participants, un panel de haut vol sera constitué de :

Angella NGO DOUGA, Direct rice General Yellow Factoring ; Henri Joel KAMGA, Sales and Account Manager West and Central Africa – Coface ; Serge Achille EWANE, Expert en affacturage ; Bertrand TIOTSOP, Modérateur & CEO and Founder de Publicity and Design.

La participation à cette 4 ème édition du Talk of Success est conditionnée par l'achat d'un ticket qui coûte trente mille (30.000) francs CFA. Les participants auront ainsi l'opportunité d’élargir leurs réseaux professionnels, d’acquérir de nouvelles connaissances, et surtout d’interagir avec les experts. Pour plus d'informations, n’hésitez pas à appeler les numéros suivant : (+237) 676.578.717 / 696.656.371 / 657.807.733.

A propos

Le Talk of success est une série d’événements spécialisés dans le partage de connaissance et de bonnes pratiques à l’attention des jeunes pour le développement du continent africain.

Chaque édition met en lumière un thème spécifique lié à l’entrepreneuriat, le développement personnel, le leardership et bien d’autres. Une plate-forme unique pour apprendre, échanger et se connecter avec des professionnels dans divers domaines d’activité.