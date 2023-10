CAMEROUN :: Éric Niat est présent au Congrès de l'AIMF à Cotonou :: CAMEROON

Le maire de la commune de Bangangté département du Ndé, région de l'Ouest Cameroun, Eric Niat, est à Cotonou au Bénin du 11 au 14 octobre. Aux côtés de ses pairs, il prend part au congrès annuel de l’Association Internationale des Maires Francophones (Aimf).

Les travaux de cette session sont portés par le thème : les dialogues sous-régionaux comme instrument du co-développement de la diplomatie des villes.

Le bureau d’organisation informe que plus de 300 maires et représentants des capitales et métropoles de 54 pays ont été invités par le maire de la capitale béninoise, Luc S. Atrokpo.

Pour Éric Niat, l’occasion est donnée de renforcer les liens de coopération avec l’Aimf où la commune de Bangangté est membre à part entière. Il compte d’ailleurs sur cette institution de la francophonie pour développer plusieurs projets dans la municipalité qu’il dirige d’une main ferme et avec une vision certaine dans les domaines de l’eau, de l’énergie, du développement agricole, de la gestion des déchets de toute nature entre autres. Parlant des prouesses dans le secteur de la gestion des déchets, la ville de Bangangté a été classée 7e ville la plus propre du Camerou après avoir été classée en tête dans la région de l’Ouest.