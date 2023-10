Le Cameroun sera le premier pays non-asiatique à rejouer contre la Russie :: CAMEROON

Ce jeudi 12 octobre 2023, les lions indomptables du Cameroun affronteront à Moscou la Russie dans le cadre d’un match amical. Une première pour un pays non-asiatique depuis le début de l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Condamnée à seulement affronter des nations asiatiques depuis le début de la guerre en Ukraine il y a plus d’un an, la Russie accueillera le Cameroun

Dans la foulée de l’annexion de l’Ukraine, la Fédération internationale (FIFA) et son homologue européenne, l’UEFA, avait décidé d’exclure la Russie de toutes leurs compétitions.

Mais la Sbornaïa a néanmoins pu participer à des rencontres amicales face à ses voisins (Tadjikistan, Ouzbékistan et Kirghizistan).

Le 12 septembre dernier, Aleksandr Golovin et ses partenaires s’étaient même rendus à Al-Wakrah pour défier le Qatar. Mais cette fois-ci, c’est bel et bien une sélection du Cameroun qui jouera contre la Russie.

Selon une source proche de la Fédération camerounaise (Fecafoot), ce projet « était souhaité depuis plusieurs mois par les Russes. Les discussions ont concerné les ministères des affaires étrangères en premier lieu, un tel match ne pouvant être le fait d’un accord entre fédérations ».

Si un tel match peut évidemment avoir des conséquences sur les opinions publiques, Paul Biya n’a jamais émis de véto. Au contraire, le président camerounais s’est montré favorable à l’organisation d’une rencontre amicale entre les deux pays.

Elle aurait même dû avoir lieu l’été dernier, mais les Lions Indomptables s’étaient déjà engagés auprès du Mexique pour une confrontation.

Ce sera la troisième fois que Russie et Cameroun vont se rencontrer, mais la quatrième si on inclut l’URSS en 1990. Lors de la Coupe du monde 1994 aux USA, la Russie avait laminé le Cameroun, 6-1. Salenko détient d’ailleurs toujours le record pour le plus grand nombre de buts lors d’un match de phase finale de Coupe du Monde. Il inscrit cinq buts et offert une passe décisive.