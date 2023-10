CAMEROUN :: Brice Clotaire Oligui Nguema à Yaoundé : Un Face-à-Face Clé avec Paul Biya pour l'Avenir du Gabon :: CAMEROON

Le président de la transition du Gabon, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a récemment évincé Ali Bongo Ondimba de la présidence, s'apprête à franchir une nouvelle étape cruciale de sa diplomatie. Selon les informations obtenues par Jeune Afrique, il est prévu qu'Oligui Nguema se rende à Yaoundé, la capitale du Cameroun, pour rencontrer le président Paul Biya d'ici au 16 octobre.

Cette visite marque la dernière étape d'une tournée dans plusieurs pays d'Afrique centrale, visant à renforcer la légitimité du général Brice Clotaire Oligui Nguema en tant que chef de l'État du Gabon. Après avoir visité la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, la Centrafrique, le Tchad et la République démocratique du Congo, Oligui Nguema se rendra pour la première fois en tant que président à Yaoundé, la capitale camerounaise.

La rencontre entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Biya a été minutieusement préparée en amont par des personnalités clés, notamment Ferdinand Ngoh Ngoh, secrétaire général de la présidence du Cameroun, et Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil de la présidence. Cette réunion entre le doyen des chefs d'État de la sous-région et le nouvel homme fort du Gabon promet d'aborder des questions sensibles.

L'une des questions prioritaires à l'ordre du jour est la suspension du Gabon de l'Union africaine (UA) le 31 août, suivie de celle de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC) le 4 septembre. Le général de brigade cherche à plaider en faveur d'un allègement des sanctions contre son pays et à obtenir la réintégration du Gabon au sein de ces organisations régionales.

Au cours de sa visite à Yaoundé, le dirigeant gabonais aura également l'occasion d'expliquer au président Paul Biya les raisons qui l'ont poussé à orchestrer le coup d'État, comme il l'a déjà fait lors de ses rencontres avec d'autres chefs d'État de la région.

Il est important de noter que Paul Biya et la famille Bongo ont toujours entretenu des relations cordiales, et les économies des deux pays ont été directement impactées par le coup d'État du 30 août au Gabon. Le 25 septembre, le ministre de la Communication camerounais, René Emmanuel Sadi, avait condamné toute prise de pouvoir par des voies anticonstitutionnelles, faisant ainsi référence au putsch contre le régime d'Ali Bongo Ondimba.

Cependant, selon des sources proches de la présidence camerounaise, depuis cet événement, les relations entre Yaoundé et les nouvelles autorités gabonaises ont été marquées par une certaine distance. "Il était prévu qu'après la Centrafrique, Oligui Nguema se rende au Cameroun, mais la présidence de la République lui a demandé d'attendre", a confié une source à Jeune Afrique.

La rencontre entre Brice Clotaire Oligui Nguema et Paul Biya promet d'être un moment clé pour établir de nouvelles dynamiques diplomatiques dans la sous-région et de trouver des solutions aux défis auxquels est confronté le Gabon. Le monde observera avec attention les développements de cette réunion qui pourrait façonner l'avenir politique de la région.