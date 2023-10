QUALIFICATION EURO 2024 : LA NORVÈGE REÇOIT L’ESPAGNE EN MODE REVANCHE :: NORWAY

La 8ème journée phase de groupes en EURO 2024 QUALIFICATION donnera de toute évidence l’occasion à plusieurs nations de refaire leur classement au regard des positions auxquelles certaines se trouvent. Cela ce sera le cas dans le groupe A ce 15 octobre au stade ULLEVAAL DE OLSO avec des rencontres qui permettront à chaque sélection d’avoir une idée de son rang. Des matchs que le leader des Paris sportifs ne compte pas rester en arrière et déroulera le tapis rouge aux meilleurs à travers Supergooal !

Dans le duel NORVÈGE – ESPAGNE profitez de cette occasion pour commencer la semaine en toute quiétude. Une affiche entre deux nations qui comptent faire leur retard au classement et donc l’objectif est de faire partie des qualifiées pour la phase finale. Avec sa cote de 1.76, l’Espagne deuxième au classement de ce groupe a les faveurs des pronostics pour aller battre son adversaire au regard de son effectif et de l’état de forme de la ROJA et ainsi réduire l’écart avec le leader au classement. Une rencontre dont le groupe espagnol abordera avec beaucoup de détermination afin de réaliser la même performance du match Aller.

En face il y aura bel et bien la NORVÈGE troisième au classement avec sa cote de 3.72 qui sera à domicile tentera de tout donner pour prendre sa revanche de son vis-à-vis et renverser la vapeur avec un excellent match ponctué d’un résultat satisfaisant non seulement pour le groupe mais aussi pour le nombreux public et supporters de cette sélection nationale. D’ailleurs le groupe peut compter du son sérial buteur ERLIND HAALAND qu’on espère voir au top de sa forme pour mettre en mal la défense adverse.

Un match qui s’annonce très plaisant et surtout âpre même si en trois matchs déjà disputés entre les deux nations l’Espagne s’en sort avec deux victoires contre zéro pour la Norvège et un match nul.

