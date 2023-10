CAMEROUN :: Mbankolo : L’union sacrée de Franck Biya, Ketcha Courtes, Manaouda, Atanga Nji autour d’un drame :: CAMEROON

L’éboulement de terrain qui a fait de nombreux morts des dégâts matériels et une centaine de familles sans abri fait la résistance dans l’actualité 4 jours après.

Passés les moments d’émotion et place aux résolutions. A l’instar du sinistre de Mbankolo à Yaoundé, de nombreux éboulements ont fait des morts sur l’étendue du territoire national. Avec à chaque fois, le même rengaine : on dénonce, on fustige, le temps d’une compassion et tout reprend comme si rien ne c’était produit. Ce fut le cas à Yaoundé au rond-point Damas, à Douala au lieu Mobile Guinness, à Ngaounderé et les autres localités qui ont connus des drames similaires.

A Mbankolo on dénonce la Construction anarchiques Le journal Repères parle de « L’hécatombe de trop ». Au moins 50 morts suite à un éboulement consécutif à la déferlante des eaux de pluie dimanche soir au quartier Mbankolo à Yaoundé. Un drame dû au laxisme des autorités administratives, qui laissent, depuis plusieurs décennies, prospérer des habitations dans les zones à haut risque. Aussi, « Yaoundé pleure ses morts ». Des dizaines de corps sans vie et plusieurs blessés déjà trouvés, sans compter les maisons détruites ou emportées et bien d’autres dégâts matériels, c’est le bilan provisoire de ce drame provoqué par une pluie torrentielle, qui s’est produit dans la nuit du 08 octobre 2023… écrit L’Albatros.

Seulement, au-delà de l’émotion et « Mieux vaut tard que jamais », Franck Biya a dû écourter son séjour hors du pays afin de venir manifester sa compassion aux sinistrés. Informe le journal Echos Politique. Ajouté à cela, il faut noter l’« Union des forces pour sauver les rescapés de Mbankolo internés au Centre des Urgences de Yaoundé ». Pour le journal Réalités Plus, Le Minat, Paul Atanga Nji, la Sénatrice Françoise Puené Mamy Nyanga, le Mincom René Sadi et le ministre de la Santé Manaouda Malachie sont descendus ce mardi 10 octobre 2023 les mains pleines de provisions et de soutiens pour sauver les rescapés de l’éboulement de terrain de Mbankolo, et leur apporter tout le réconfort possible, afin qu’ils se remettent debout et vaquent à leur occupations. Le ballet des officiels observé ce jour est signe que la Nation est solidaire aux sinistrés de Mbankolo et surtout préoccupée par la trentaine des personnes disparues.



Pour le journal à capitaux publics Cameroon Tribune, « Les blessés aux petits soins ». Le ministre de la Santé publique s’est rendu hier au Centre des urgences de Yaoundé et à l’Hôpital central où les sinistrés sont hospitalisés. Durant cette descente, Manaouda Malachie a réaffirmé le message de compassion du gouvernement à l’endroit des blessés, félicite le personnel soignant tout en se rassurant de la gratuité des soins administrés aux 13 personnes internées.



En attendant, Les recherches se poursuivent sur le terrain et 57 familles sinistrées recensées à date. Le ministre de Habitat et le développement Urbain Célestine Ketcha Courtes a pris des mesures pour sécuriser les lieux du sinistres et entrepris le recasement des sinistrés.

Au sujet des Péages automatiques, Repères parle de « La dérive tribale ». Emmanuel Nganou Djoumessi, ministre des Travaux publics suspend la construction du poste de Bayangam. Sous la pression du chef supérieur et des élites Batoufam, opposés à l’implantation de cette infrastructure qui va pourtant permettre d’accroitre et de sécuriser les recettes de l’Etat. Au cœur du scandale également, Madeleine Tchuinté, en charge de la Recherche scientifique et de l’Innovation. Originaire de l’arrondissement de Bayangam justement, elle a, à travers une récente correspondance, influencé la décision du Mintp, son collègue.