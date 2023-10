CAMEROUN :: Scandale : Le sous-préfet de Magba invite les populations à lui acheter un ordinateur :: CAMEROON

Arrondissement de Magba, département du Noun, région de l'Ouest Cameroun. Le sous-préfet lance un cri de détresse. Jean Claude ELOUNDOU a besoin d'un ordinateur dans ses services.

" Le sous-préfet de l'arrondissement de MAGBA communique : il est porté à la connaissance de toutes les forces vives de son unité de commandement, que le seul poste ordinateur de son service, doté par le maire de la commune de MAGBA, depuis les années 2010, est devenu défectueux et obsolète ", écrit le sous-préfet dans un communiqué.

Et de poursuivre : " Par conséquent, les réparations récurrentes ne lui permettent plus d'être disponible et performant. Toute chose, qui impacte négativement la production des documents, que les usagers escomptent de la sous-préfecture".

Et de conclure : " pour y remédier, il sait compter sur la grande générosité habituelle des populations de MAGBA, à l'effet de doter la sous-préfecture d'un nouveau poste ordinateur ".

Une doléance qui a soulevé une vive polémique au sein de l'opinion, notamment au de la corporation des enseignants, vu le traitement de faveur accordé aux fonctionnaires de la territoriale.