CAMEROUN :: Décorations des membres des task force Can et Covid- 19: :Le patriotisme primé par Paul Biya :: CAMEROON

Le vendredi dernier, Paul BIYA le Président de la République, a décidé d'accorder des distinctions honorifiques à 44 membres des Task Force CAN et COVID - 19. Le Ministre d'État, Secrétaire Général de la présidence de la République, Ferdinand NGOH NGOH (Minetat/SG/PR), a été désigné par le Chef de l'État, pour présider ladite cérémonie.

Comment le dévouement, le patriotisme et la fidélité de Ferdinand NGOH NGOH vis-à-vis de Paul BIYA, ont permis de maintenir le cap

Avant toute chose, il convient de souligner que la création des Task Force par la présidence de la République, n'a jamais été inspirée par un quelconque désir du Minetat/ SG/PR de s'accaparer les prérogatives de quelque ministre que ce soit, comme injustement répandu dans l'opinion, par des esprits dénués de toute rationalité, ou encore de mauvaise foi. Seules l'urgence et l'obligation d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République, relativement pour la CAN et le COVID- 19, ont présidé à la création des Task Force. Et c'est d'ailleurs ce que rappelle fort bien Ferdinand NGOH NGOH, dans son allocution du vendredi 06 octobre 2023, au palais présidentiel, à Etoudi ( Yaoundé). " Ainsi que vous vous en souvenez, la Task Force CAN et la Task Force COVID ont été mises en place dans un contexte particulier. Celui de l'urgence absolue et de l'importance fondamentale", a fait savoir le Minetat/SG/PR.

Selon Ferdinand NGOH NGOH, le Cameroun était confronté à des défis successifs qui ne lui laissait pas toute l'éternité pour agir, et ce, "avec un cahier de charge substantiel , mais qui pourtant s'alourdissait au fil du temps".