Forum International sur l'Entrepreneuriat : Placer l'Entrepreneuriat et l'Innovation au Centre du Développement

Événement de portée internationale, la 3e édition du Forum international sur l'entrepreneuriat est prévu pour les mercredi 1er et jeudi 2 novembre 2022 à Douala. Il permettra de mettre en lumière les enjeux de la transformation numérique et de l'entrepreneuriat au sein des organisations. Cet événement promet d'offrir des perspectives uniques sur ces sujets clés qui façonnent l'avenir des affaires. Il réunira des personnalités de renom telles que Bony Dashaco, Georges Mpoudi Ngole, Jean-Stéphane Bernard et bien d'autres.

Plusieurs conférences sont prévues pour l'occasion sous des thèmes différents. On aura droit à 6 panels au cours de ces deux jours. Plusieurs conférences sont programmées pour l'occasion, portant sur des thèmes différents. Au cours de ces deux jours, six panels seront présentés. Le premier panel "Créer un environnement d'affaires propice à la pérennité des PME" examinera l'entrepreneuriat au Cameroun et au Québec avec la participation d'acteurs majeurs partageant leurs expériences pour favoriser la compétitivité des PME malgré les barrières et défis.

Le deuxième panel "Le rôle des incubateurs d'entreprises dans la promotion de l'innovation et du développement entrepreneurial" comparera les modèles d'incubateurs, leur contribution à réduire les échecs des petites entreprises ainsi que le soutien qu'ils apportent aux entreprises technologiques en forte croissance. Le troisième panel intitulé "Croissance et développement des PME" abordera les défis financiers rencontrés par les PME en Afrique tout en explorant les sources de financement ainsi que les stratégies d’accompagnement permettant de favoriser leur expansion. Le quatrième panel "Transformation numérique des entreprises : Impact sur l'entrepreneuriat, pratiques commerciales et opportunités", sera consacré à partager diverses expériences relatives à ce sujet. Le cinquième panel traitera quant à lui de l'"Innovation dans la formation entrepreneuriale : Initiatives mondiales, tendances émergentes, méthodes pédagogiques et facteurs critiques".

Enfin le sixième panel s'intéressera spécifiquement à entrepreneuriat féminin : son potentiel économique, ses obstacles actuels ainsi que ses perspectives futures ; avec une mise en avant particulière sur le continent africain où il est plus fréquent que ce soit chez elles que naissent ces initiatives.

La journée se clôturera par une cérémonie spéciale où les gagnants du concours entrepreneurial seront annoncés. Le jury du concours entrepreneurial sera composé des membres suivants : André Henri, directeur général de CAMALCO ; Michel Auger, mentor et directeur général de SAJE Montréal ; Armand Ngaketcha, directeur général de CHAQUA ; Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ. Ces experts apporteront leur expertise et leur expérience pour évaluer les projets entrepreneuriaux et désigner les gagnants lors de la cérémonie de clôture du forum.