CAMEROUN :: du 19 au 22 décembre 2024 se tiendra la première édition du festival de l'artisanat Lassanta de Yaou :: CAMEROON

du 19 au 22 décembre 2024 se tiendra la première édition du festival de l'artisanat Lassanta de Yaoundé.

L' épineux problème du consommer local, l'importation abusive des marques étrangères freine encore le développement économique de notre pays. Cette problématique est encore au centre des débats , malgré l'implication du gouvernement camerounais et de certains acteurs locaux , dans un pays où l'on compte actuellement 234 festivals culturels avec des activités artisanales officiellement reconnus par le Ministère des Arts et de la Culture.

Cette première édition du festival de l'artisanat Lassanta de Yaoundé ( Festary Lassanta) , premier festival spécifique à l'artisanat au Cameroun viens ainsi s'inscrire dans son originalité, un espace d'avant- garde crée par les artisans eux- mêmes . Cette première édition jette son dévolu sur la jeunesse camerounaise qui représente environs 80% de la population d'où le choix du thème de cette édition qui s'intitule:« Jeunesse- Artisanat- Culture Entrepreneuriat ». Cet initiative porté par l'association MFIÉME dont l'aventure remonte il ya près de 4ans pour la concrétisation de ce projet d'envergure piloté par une jeune camerounaise madame MBOUM NGNIGNINANJOUENE Honorine Gloire , originaire du Noun , par ailleurs promotrice de l'entreprise NGÂME productions , cette dernière est héritière d'une activité et d'un savoir- faire familiaux historiques dans le domaine du tissage et de l'artisanat, plusieurs prix reçus dans le domaine à l'échelle nationale, du haut de ses 41 ans, 35 ans dans le domaine , avec plus de 300 personnes déjà formés. Lors de son propos liminaire tenue ce 10 octobre au cours de la conférence presse tenue au Centre International de l'Artisanat de Yaoundé :« les normes de l'artisanat seront enseignées aux jeunes qui se lancent ou qui sont déjà dans l'artisanat » comment la jeunesse camerounaise utilise l'artisanat pour le développement de l'entrepreneuriat l'objectif majeur de ce festival souligne t'-elle .

Nous avons par ailleurs 3 types d'artisanat : Artisanat d'art, de production et de service.

De façon concrète FESTARY LASSANTA.

C'est une foire , exposition et marché de l'artisanat, galerie des métiers de l'artisanat, espace démo live , tables rondes, ateliers de formation, concours Miss FESTARY.

Précisons pour cette première édition le célèbre styliste camerounais IMANE Ayissi est annoncé dans le cadre de ce festival , 1er noir a entré dans la place de la mode à Paris ,il a décidé d'utiliser ce temple de la haute couture pour promouvoir le tissu africain ,comme nous l'a confié en conférence de presse les produits artisanaux de madame MBOUM NGNIGNINANJOUENE Honorine Gloire sont utilisés par le célèbre styliste camerounais lors de ses fashions shows à Paris. Cela prouve et montre davantage le professionnalisme de cette dernière .

Pour la mise en œuvre de ce projet une journée porte ouverte a été initié au mois d'avril dernier ,outre cette conférence de presse tenue ce 10 octobre à Yaoundé le comité d'organisation constitué d'une cinquantaine de membres déployés au Cameroun, Côte d'ivoire, Europe , Canada et Amérique compte tenir aussi 3 autres conférences de presse en février, août, et à quelques semaines de l'événement en 2024.

Rappelons que M. ATEBA délégué départemental de l'artisanat dans le Mfoundi a pris part à cette rencontre d'où l'intérêt majeur que le porte le ministère des arts et de la culture a accompagné des initiatives locales et privés.

Quelques retombées du secteur de l'artisanat au Cameroun.

La visibilité du savoir- faire artisanal et du métier d'artisan au sein des communautés locales et à l'étranger. Il est dont plus urgent que le gouvernement et les parties prenantes s'intéressent davantage à ce secteur d'activité, un vivrier de croissance et d'emplois( l'identité Cameroun ) , il faudrait en amont une véritable politique culturelle afin que le Cameroun soit aussi au même pied d'égalité que le Nigeria qui consomme à 100% ses propres productions .