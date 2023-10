CAMEROUN :: présentation de la grande foire économique de Chine: Canton fair ce 10 octobre à Yaoundé. :: CAMEROON

«C'est l'industrialisation des unités de production artisanale qui permettra au made in Africa - made in Cameroon d'accroître sa capacité et qualité de production, être compétitif et gagner des parts significatives de marché, afin de substituer les importations, améliorer la santé de nos économies» c'est en ces termes que le co- organisateur de cette tournée de présentation de la plus grande foire économique de chine CANTON FAIR , M. Henri Désiré KAMDEM , par ailleurs opérateur économique a amorcé cette rencontre tenue ce 10 octobre à la chambre de commerce de Yaoundé.

La main d'oeuvre et la technologie chinoise n'est plus à démontrer de nos jours , classé parmi l'une des plus grandes puissances économiques dans le monde dans tous les secteurs d'activités ,il était donc plus urgent pour ce jeune camerounais soucieux du développement économique de son pays M. Henri Désiré KAMDEM de réunir les opérateurs économiques et investisseurs Camerounais pour leur présenter les opportunités d'affaires qui se tissent lors de cette foire «CANTON FAIR» rendu à sa 134ieme édition.

Quelques objectifs de cette tournée de présentation.

Créer une plate forme commercial international, relier la balance commerciale du Cameroun, l'industrialisation du Cameroun via l'accès des produits camerounais dans le marché chinois , recherche des partenaires financiers voilà quelques objectifs assignées pour cette première tournée de présentation initié par la structure Promo Africa Marketing Group piloté par M. Henri Désiré KAMDEM.

Madame Victorine ABENE chargé d'étude n°1 à la chambre de commerce de Yaoundé s'est dit satisfaite d'accompagner ce projet : «l'une des missions régaliennes de la chambre de commerce c'est de former et recycler ses opérateurs et investisseurs d'où une fois encore sa présence en ce lieu précise t-elle».

Précisons que cette rencontre s'est faite en visio conférence avec quelques organisateurs , investisseurs chinois qui ce sont dit satisfait d'accueillir le Cameroun lors de cette foire , le Cameroun et la chine entretiennent des relations économiques depuis de très longue années .

Soulignons que la foire de chine CANTON FAIR est un évènement Bi-Annuel ( www.canton fair.org.cn) qui se tiens en 3 phases.

Premier phase : du 15 au 19 octobre où les machines de transformation industrielle chinois seront exposés.

La deuxième phase :du 23 au 27 octobre prochain produits de décorations destinés au maison , Festivals , équipements sanitaires et bien d'autres seront en vitrine.

La dernière phase qui va du 31octobre au 4 novembre 2023 sera essentiellement axé sur du textile, la Tapisserie, sacs, chaussures, vêtements pour hommes, femmes et enfants .

Mentionnons aussi que selon le co -organisateur de cette tournée M. Henri Désiré KAMDEM cette rencontre tenue ce 10 octobre à Yaoundé est une sonnette d'alarme pour la session d'avril 2024 afin que les potentiels investisseurs et opérateurs économiques camerounais puissent prendre part , notamment avec le règlement des modalités pratiques institutionnelles d'octroient de visas pour se rendre en chine.

Refermons en précisant qu'à l'issue de cette rencontre le comité enregistre une trentaine de candidatures intéresser par cette opportunité économique qu'offre la chine à son ami et frère le Cameroun.