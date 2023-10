CAMEROUN :: Promouvoir le potentiel économique de la région de l'Ouest: A la conquête de la terre d'opportunités :: CAMEROON

Du 11 au 17 décembre prochain, la ville de Bafoussam accueille la première édition des Rencontres d’échanges, de découvertes et d’exhibition de la région de l’Ouest (REDEO). « Pendant une semaine, l’élite, la diaspora, les partenaires au développement et les investisseurs vont échanger sur les opportunités à saisir dans la région, et célébrer la richesse de cette terre »

Le Conseil régional de l’Ouest, qui organise cet évènement, indique bien qu’il veut en profiter pour exposer, valoriser et promouvoir le potentiel économique, culturel et touristique de la région de la région de l’Ouest

Toujours selon les organisateurs de cet évènement, cette activité "concrétise l’engagement de la région à jouer pleinement son rôle dans l’implémentation de la vision du Chef de l’Etat de décentraliser le développement local. Il ambitionne d’identifier et d’analyser les perspectives et contributions des Collectivités Territoriales Décentralisées dans la mise en œuvre de la Stratégie Nationale de Développement (SND) 2020-2030".

Placé sous le haut parrainage de M. Marcel NIAT NJIFENJI, Président du Sénat, les REDEO ont pour objectifs d’exposer, valoriser et promouvoir le potentiel économique, culturel et touristique de la région. Les REDEO 2023 auront lieu du 11 au 17 Décembre 2023 dans la ville de Bafoussam. Evènement biennal, Il va s’articuler autour de 03 axes majeur:

- Le Dialogue Ouest – Développement

- Un Business Talk Coopération

- Un Village des Patrimoines de l’Ouest

Pendant une semaine, l’élite, la diaspora, les partenaires au développement et les investisseurs vont échanger sur les opportunités à saisir dans la région, et célébrer la richesse de cette terre.

Nous vous encourageons à nous accompagner dans cette belle aventure en manifestant votre intérêt à travers les différents canaux officiels existants, et en accueillant nos équipes qui viendront vers vous pour vous présenter les différentes offres d’accompagnement sous la forme qui sied le plus à votre vision de la solidarité, du développement durable et de la qualité de vie des citoyens.

Alors, allez à la conquête de l’Ouest, terre d’opportunités, déclare le Dr Jules Hilaire FOCKA FOCKA.