CAMEROUN :: DÉCLARATION SUR LE DRAME DE MBANKOLO-YAOUNDÉ EN CAUSE DE TERRAIN APRÈS UNE FORTE PLUIE :: CAMEROON

C’est avec un cœur brisé que j’ai appris l’occurrence, dans la soirée du dimanche 8 octobre 2023, d’un glissement de terrain qui a causé plusieurs morts, blessés et de nombreuses personnes disparues. Au nom des membres et sympathisants du Mouvement Renaissance Cameroun (CRM) et en mon nom propre, je présente mes sincères condoléances aux familles des défunts.

Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés et aux hospitalisés. A toutes les familles qui ont été frappées si durement, à toutes les personnes en détresse, j’exprime ma solidarité totale ainsi que celle des membres et sympathisants du CRM. Que toute la chaîne de secours en action reçoive ici mes encouragements et mon soutien. Mes pensées vont aux femmes et aux hommes impliqués dans les opérations de secours.

Le drame de MBANKOLO remet sur la table la question harcelante du développement territorial et celle de l’urbanisme. Combien de tragédies dues à l’absence de rationalisation de la gestion de l’espace urbain faudra-t-il pour que ceux qui sont au pouvoir comprennent que gouverner signifie anticiper ? J’appelle le Gouvernement à mobiliser d’urgence des ressources financières importantes pour aider efficacement les victimes de la catastrophe.

C’est l’occasion pour moi de leur rappeler que d’anciennes victimes de différentes catastrophes similaires attendent toujours l’aide financière officiellement annoncée à ce moment-là. Je lance un appel à la solidarité nationale et à la générosité des camerounais pour soutenir les efforts attendus de l’Etat.

Fait à Yaoundé le 9 octobre 2023

Maurice KAMTO Le président national