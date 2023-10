CAMEROUN :: Ferdinand Ngoh Ngoh et les médailles du palais d’Etoudi :: CAMEROON

Le ministre d’Etat Secrétaire General de la Présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh a procédé vendredi 6 octobre au palais présidentiel d’Etoudi à Yaoundé à la décoration de 44 personnalités. Ce sujet majeur a retenu l’attention de tous les tabloïds de ce jour. Le ton est au superlatif, les avis partagés.

C’est Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics paraissant à Yaoundé qui ouvre le bal en annonçant que dans la lutte contre le Covid-19 et l’organisation de la Can 2021, , « Des médailles pour les Task forces » ont été décernés. Pour le journal, 44 personnalités issues de diverses administrations et impliquées ont reçu des distinctions honorifiques au cours d’une cérémonie présidée vendredi au Palais de l’Unité par le ministre d’Etat, Secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh au nom du président de la République.

Repères, un autre journal de Yaoundé estime que « Paul Biya fier de ses Task forces ». 44 médailles parmi lesquelles 40 pour l’ordre national de la valeur et 4 du mérite camerounais remises ce 6 octobre 2023 au cours d’une cérémonie spéciale au Palais de l’Unité à Yaoundé…

Une position que ne partage pas l’Hebdomadaire Intégration. En énumérant les scandales au sommet de l’Etat à l’instar de Cangate, Convidgate, Armée/Bir le journal parle de « Jeu de massacre à Etoudi ». Le sommet de l’Etat du Cameroun est miné par des batailles intestines qui n’en finissent plus. Deux illustrations : la cérémonie des médailles organisée en fin de semaine dernière au Palais présidentiel par le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, et l’achat des équipements militaires turcs par l’armée camerounaise.

Week-Info qualifie tout cela par « Des scandaleuses médailles qui piétinent la Justice camerounaise ». Alors que le Tribunal criminel spécial table encore sur le cas des membres de la Task Force impliqués dans le détournement des milliards Fcfa du Covid-19 et de la Can 2023, ils s’auto-congratulent et se décernent des médailles. C’est l’institution judiciaire qui est piétinée…

Pour L’Indépendant, il s’agit plutôt d’un « Paradoxe systémique ». Entre décorations, accusations et contre accusations, le plus grand scandale depuis l’indépendance du Cameroun n’ pas fini de livrer ses secrets. La restauration de la morale publique se heurte à des résistances au cœur du système. Le stade d’Olembé restera un cas d’école de la prédation impitoyable de quelques kleptocrates intouchables.

Le quotidien Mutations s’intéresse à l’allocution de SG/PR pour parler de « Le coup de gueule de Ngoh Ngoh ». L’allocution du ministre d’Etat Sg/Pr vendredi, à l’occasion de la cérémonie de décoration des 44 membres des groupes de travail CAN et Covid-19. Avec comme conclusion et selon le quotidien Le Messager, Ferdinand Ngoh Ngoh comme « Le fusible de Paul Biya ? ». Ministre d’Etat/Sgpr depuis 2011, Ferdinand Ngoh Ngoh s’affiche désormais comme un pare-balle face aux batailles inscrites dans la course vers la succession au trône.