Les mystérieuses morts d'opposants au Cameroun : plus de cinquante décès suspects entre 1982 et 2023 :: CAMEROON

Pendant plus de 41 ans, le Cameroun a été le théâtre de plus de cinquante décès suspects impliquant des religieux, des avocats, des journalistes, des étudiants, et d'autres personnes. Ces décès, survenus dans des circonstances troubles et violentes, ont laissé de nombreuses questions sans réponse. Malgré les enquêtes judiciaires ouvertes, les mobiles de ces meurtres barbares restent obscurs, créant un climat de doute persistant. Les familles des victimes, parfois intimidées par des menaces, gardent souvent le silence tout en continuant à pleurer leurs proches disparus.

La période de 1982 à 2023 au Cameroun est marquée par une série de meurtres brutaux et violents. Parmi les victimes, on compte des journalistes, des banquiers, des étudiants, des religieux, des commerçants, des avocats, des personnalités du monde culturel et universitaire, ainsi que des veuves d'hommes politiques et des enfants. Malgré le temps qui passe, évoquer ces crimes atroces suscite encore des remous parmi les familles touchées. Les sources d'information restent souvent silencieuses, parfois invoquant le "secret professionnel" pour ne pas parler.

Certaines familles, bien que courageuses, finissent par abandonner leur quête de justice en raison de diverses pressions. Cyrille Rolande Bechon, de l'ONG Nouveaux Droits de l'Homme, explique que certaines familles ont été financièrement épuisées par les tracasseries judiciaires et craignent pour leur sécurité lorsque des autorités sont impliquées dans leur affaire. Cette peur s'explique en partie par la brutalité du régime en place au Cameroun.

Le silence des familles, qualifié de "complice" par le sociologue Pr Claude Abé, peut s'expliquer par le traumatisme causé par ces crimes, qui affecte non seulement les familles mais aussi toute la société. Ce silence peut également être perçu comme une stratégie politique visant à réduire au silence les leaders potentiels qui pourraient dénoncer des abus.

Même les journalistes qui ont enquêté sur ces meurtres suspects ont été menacés. Xavier Messè, directeur de la publication du journal "Le Calame", se souvient avoir reçu des menaces lors de son enquête sur la mort de Mgr Jean Marie Benoît Balla en 2017. Face à ces menaces, il a été contraint d'abandonner ses recherches sur instruction de sa hiérarchie.

Le nombre élevé de morts suspectes au Cameroun, souvent associées à une extrême violence, soulève des interrogations sur les causes réelles de ces décès. Ces affaires sont souvent considérées comme des "crimes non élucidés", car les enquêtes n'ont pas réussi à identifier les responsables. Selon le juriste criminologue Dr Abdel Nasser Issa Pave, les crimes non élucidés sont ceux pour lesquels les enquêtes ne permettent pas de désigner les coupables, soit parce que les circonstances rendent l'enquête difficile, soit parce que les enquêtes ne mènent à aucune piste probante.

Xavier Messè estime que l'État peut être impliqué dans l'ouverture d'enquêtes dont les résultats ne sont jamais rendus publics, ce qui peut être interprété comme une tentative d'étouffer l'affaire. François Bingono Bingono, anthropologue, suggère que certains de ces décès pourraient être liés à des crimes rituels visant à capturer l'énergie psychique des victimes.

Au fil des années, le clergé a payé un lourd tribut, avec vingt religieux parmi les victimes. Certains estiment que des individus au sein de l'Église pourraient avoir facilité ces assassinats. Malheureusement, les enquêtes autour de ces décès ne progressent pas, en partie en raison de la difficulté à mener des enquêtes efficaces sur des scènes de crime en décomposition. De plus, les familles des victimes semblent souvent peu déterminées à connaître la vérité.

En fin de compte, ces mystérieuses morts d'opposants au Cameroun demeurent un sujet de préoccupation majeur. Les familles des victimes, la société civile et la communauté internationale continuent de demander justice et la résolution de ces affaires non élucidées. Cependant, le climat d'impunité persiste, alimentant le doute et la suspicion autour de ces décès tragiques.