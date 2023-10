CAMEROUN :: HAMZA YACINE vainqueur de la 23è édition du Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA :: CAMEROON

Durant tout le parcours du Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA, Camtel a fait briller les coins, les carrefours grâce à sa marque Blue et aussi a encouragé les coureurs nationaux avec des prix à chaque étape, un prix dénommé maillot Blue de 100.000 CFA.

A l'apothéose au boulevard du 20 mai à Yaoundé au Cameroun, Mme Chantal BIYA, Première Dame du Cameroun a mis le maillot jaune au vainqueur de la 23ème édition du Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA, l'Algérien HAMZA YACINE.

Pour le prix que Camtel a réservé au vainqueur camerounais, C'est le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative Monsieur Joseph LE qui a remis le maillot Blue de l'opérateur historique CAMTEL avec à ses côtés Mme Judith Yah Sunday Epse Achidi Directeur Général.

Les maillots mis en jeu, étaient le maillot jaune, le maillot vert, le maillot blanc, le maillot noir et le maillot Bleu.

Le Le grand Prix Cycliste International Chantal Biya est une compétition Bien médiatisée qui attire plusieurs nationalités chaque année parce que régie par la loi de l'Union Cycliste Internationale.

Pour cette 23ème édition, les arrondissements et les départements où s'est déroulé la compétition ont vu les équipes du Maroc, Burkina Faso, l'Algérie, le Cameroun, le Bénin, la Slovaquie, la France, la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Le top départ donné à Kribi avec la marque Blue et la fin au boulevard du 20 mai en face de la Direction Générale de Camtel. Pour l'édition prochaine, l'opérateur historique Camtel promet toujours soutenir cette compétition qui ouvre le Cameroun profond au monde.