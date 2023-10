CAMEROUN :: L' entreprise de paris sportifs 1xbet se lance dans le social: via 1xbet E hub :: CAMEROON

Projet lancé officiellement le 6 octobre dernier sous l'égide de son président directeur général 1xbet Cameroun, Steven NBIENOU KOUADJO.

Ledit projet social 1XBET E hub a été officiellement lancé dans la salle de conférence de l'hôtel starland Yaoundé lors d'une conférence de presse.

l'objectif de se projet est de booster le développement de l'entrepreneuriat local, en offrant aux camerounais porteurs de projets une plateforme pour soutenir leurs idées. La société des paris sportifs sort de son contexte de «jeux de hasard» et offre la possibilité aux camerounais de gagner un financement de 50 millions de FCFA , à se partager entre les meilleurs projets qui seront retenus.

Pour bénéficier de ce soutien, il faudra participer à deux compétitions.

Un concours d'idées et d'innovation dans 4 secteurs clés à savoir: EDUCATION, AGRICULTURE, TECNOLOGIE INNOVANTE, CLIMAT,

Un hackathon pour imaginer les solutions numériques résolvant les problèmes dans le sport.

Face aux journalistes le président directeur général de 1xbet Cameroun Steven NBIENOU KOUADJO a expliqué l'engagement de 1xbet dans ce nouveau challenge: «Cette initiative s'inscrit dans une démarche de responsabilité sociale et vise surtout à contribuer au développement économique et social du pays tout en encourageant l'innovation locale» «J'invite donc chaque entrepreneur, mentor, investisseur et citoyen engagés à se joindre à cette initiative, car c'est ensemble que nous pouvons transformer le rêve en réalité.»précise ce dernier.

Présentation du projet en lui même.

Il s'articule autour d'une compétition de solutions innovantes sous la forme d’un Pitch deck de deux jours qui rassemblera 20 candidats qui seront sélectionnés parmi 40 projets innovants grâce à des votes ouverts au grand public sur le compte officiel Facebook de 1XBET E hub

Rappelons que la conférence de presse tenue vendredi dernier à Yaoundé en vue du lancement de ce projet faisait aussi office de lancement de l'appel à candidature pour les composantes de la compétition.

Les 13 lauréats à savoir les 3 premiers de chaque catégorie ainsi que le vainqueur du Hackhaton bénéficieront d'un programme d'accompagnement sur 06 mois personnalisé et totalement financé par 1XBET sous l'implé- mentation d'un incubateur agrée ActivSpaces. Ils recevront en outre diverses récompenses.

Comment participer à ce projet.

vous devez vous inscrire via le lien http://1xbetEhub.com . Les inscriptions seront ouvertes jusqu'au 6 novembre 2023.