Hier, vendredi 06 octobre, le nom d'un candidat ( EFO Ignace Désiré) définitivement admis au concours de l'Ecole nationale d'administration et de magistrature ( ENAM), a été rayé de la liste de la section Douane du cycle A de cette grande école d'État.

Selon le communiqué émis à cet effet par la Communication de l'ENAM, le candidat, pourtant 2 ème, et dont vice- major de la liste, n'a pas réussi les admissibilités, étape obligatoire et préalable pour passer les épreuves orales, et être définitivement admis. Information que Camer.be a du reste vérifiée, même si nous n'avons pas compris comment le nom d'un candidat non admissible a " miraculeusement" échappé à la vigilance de tous les contrôles, pour se retrouver au secrétariat des délibérations finales. Soit.

Ce qui nous intéresse ce matin ( samedi 07 octobre), c'est la publication d'une nouvelle liste Section Douanes, cycles A, sans le nom de EFO Ignace Désiré, mais avec deux noms de plus : MALLE PETER ETUKE ( 13 ème nom), et DJOUKA Jennifer Confiance ( 14 ème nom). Cela dit, le nombre de candidats admis passe ainsi " curieusement" de 13 à 14, alors qu'il était attendu que seul EFO Ignace Désiré fût remplacé.

La polémique n'est pas proche de baisser en intensité par rapport à l'ENAM. Il y a deux ans, un magistrat, sous anonymat, a publié un texte dans lequel il s'est insurgé contre la vente des places aux différents concours de l'ENAM. Il faisait par exemple savoir que les montants à verser au titre de pots-de-vin varient de 7 à 12 millions francs CFA, selon les sections et les cycles.

Pour le Social Democratic Front, parti d'opposition, il faut fermer l'ENAM, et procéder à la formation des magistrats, administrateurs civils, inspecteurs du Trésor et autres fonctionnaires sortis de cette grande école, depuis même les facultés, en sélectionnant les meilleurs parmi les étudiants. Cela fait plus de 10 ans que le parti de Ni John FRU NDI ( de regrettée mémoire), appelle à la fermeture pure et simple de l'ENAM.

