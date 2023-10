MONDE ENTIER :: Scène au G2E Las Vegas 2023 - Rencontrez le leader de l’innovation de l'iGaming au stand 5130 :: WORLD

Fraîchement sorti d'une vitrine réussie au sommet SBC à Barcelone et Sigma à Limassol, Expanse Studios est sur le point de frapper un grand coup à G2E Las Vegas, la Rome moderne du monde de l'iGaming, pour présenter les tout nouveaux produits au stand 5130 du 9 au 12 octobre.

Avec un portefeuille enrichi de nouveaux titres de machines à sous et une offre diversifiée de cartes, de roulettes et de jeux de table, Expanse a très vite solidifié sa réputation de start-up qui questionne le statu quo dans le secteur de l'iGaming.

G2E Las Vegas, mondialement reconnu comme le premier événement de l'industrie du jeu, verra en exclusivité comment Expanse Studios allie modernité et éléments de jeu traditionnels. Leurs jeux de pointe ont trouvé un résonance auprès d'un large public, repoussant les limites de ce que les jeux en ligne sont censés offrir.

Bien qu'il s'agisse d'un nom plus récent sur la scène, Expanse Studios regorge déjà d'ambition, de créativité et d'une volonté incessante d’améliorer l'expérience du joueur. Et les résultats, bien sûr, avec déjà plus de 40 jeux en interne. Le G2E nous offre une plate-forme phénoménale pour entrer en contact avec les parties prenantes de l'industrie et montrer pourquoi nous parlons de Vegas.

Le positionnement hors du commun d'Expanse Studios sur le marché repose sur ses offres technologiquement avancées qui se sont intégrées de manière transparente à une approche basée sur le joueur. Cela garantit que chaque sortie de jeu offre une expérience fraîche et engageante aux joueurs, faisant du stand d'Expanse une visite incontournable à G2E.

Les visiteurs sont chaleureusement invités au stand 5130 pour assister en premier aux offres d'Expanse. Qu'il s'agisse d'une introduction à leurs dernières machines à sous ou d'une plongée immersive dans leurs stratégies au tour par tour, il y a quelque chose pour intriguer tout le monde. De plus, les collaborateurs potentiels peuvent discuter des opportunités et découvrir les avantages concurrentiels de s'aligner sur l'une des perles les plus brillantes de l'industrie.

Les personnes intéressées à faire passer leurs opérations iGaming dans une autre dimension, à élargir leurs réseaux B2B ou à explorer des collaborations potentielles peuvent envoyer un e-mail directement à l'équipe d'Expanse Studios.

Envoyez un courrier à contact@expanse.studio ou, mieux encore, rencontrez l'équipe en personne au stand 5130 pendant G2E Las Vegas.

C'est une chance rare de s'engager avec une entreprise qui participe à la croissance de l'industrie et la catalyse activement. L'équipe d'Expanse Studios a hâte de connecter, de discuter et potentiellement de remodeler ensemble l'avenir d'iGaming. Rejoignez l'élan et faisons des vagues ensemble !

