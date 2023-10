Les Étoiles camerounaises de la Ligue des Champions:Le Talent et l'Héritage de Samuel Eto'o, Njitap. :: CAMEROON

La Ligue des Champions est certainement l’une des compétitions les plus attendues chaque année par les amateurs du football. Elle met en lumière les stars du monde qui évoluent en Europe et permet d’avoir des matchs de haute intensité. Le Cameroun, pays incontestable du football a vu plusieurs de ses stars évoluer dans cette compétition. Cet article revient sur le parcours des stars camerounaises en Ligue des Champions.

Qui sont les joueurs camerounais qui ont marqué la Ligue des Champions et pourquoi sont-ils importants ?

Le Cameroun fait partie des élites du sport africain et a toujours connu des joueurs de grande qualité. Ces derniers ont fait leurs preuves sur le vieux continent et ont marqué l'histoire de la Ligue des Champions.

Samuel Eto’o

Lorsqu’on parle d’étoiles camerounaises ayant évolué en Ligue des Champions, Samuel Eto’o est celui à qui on pense en premier. Il a joué la Ligue des Champions avec Mallorca en Espagne entre 2000 et 2004, le FC Barcelone en Espagne entre 2004 et 2009, l’Inter Milan en Italie entre 2009 et 2011 et Chelsea en Angleterre entre 2013 et 2014.

C’est par son passage à Mallorca que Samuel Eto’o s’est fait réellement connaitre. Il a marqué des buts importants qui ont notamment attiré l’attention du FC Barcelone. C’est véritablement à Barcelone que la carrière de ce joueur explosera en Ligue des Champions. Il a remporté 2 C1 avec ce club et a même marqué un but en finale en 2009. Eto’o a remporté une fois encore la Ligue des Champions en 2010 sous la coupole de José Mourinho.

Geremi Njitap

Geremi Njitap a eu une carrière européenne bien riche. Mais ce sont ses passages au Real Madrid entre 2000 et 2003 et à Chelsea entre 2003 et 2007 qui restent encore dans les mémoires. Il a remporté la Ligue des Champions en 2000 et 2002 avec le Real Madrid.

Comment ces joueurs se sont-ils démarqués par rapport à leurs pairs ?

Samuel Eto’o s’est illustré par le nombre de Ligues des Champions remportées. Il en a en effet remporté 3 et de 2 de façon successive, avec 2 clubs différents. C’est le meilleur buteur africain en finale de Ligue des Champions avec 2 buts. C’est le 3ème meilleur buteur africain de la compétition avec 30 réalisations derrière Mohamed Salah (48 buts) et Didier Drogba (36 buts). L’une des plus belles prouesses réalisées en C1 par Samuel Eto’o, c’est le fait d’avoir terminé meilleur buteur de la campagne 2005-2006 remportée avec la FC Barcelone.

Les statistiques de Geremi Njitap sont un peu plus modestes en Ligue des Champions. Il a activement participé aux victoires du Real Madrid en C1 en 2000 et en 2002 en tant que joueur polyvalent. Son rôle n’était pas de marquer des buts, puisqu’il était milieu de terrain.

Quel impact ces joueurs ont-ils eu sur le football camerounais et la perception du football africain dans le monde ?

La Ligue des Champions est la compétition qui permet de voir de nombreux joueurs qu’on ne connaissait pas. Samuel Eto’o et Geremi Njitap, ayant évolué dans les plus grands clubs du monde, ont permis de faire connaitre leur pays en matière de football. Grâce à leurs performances, ils n’ont fait que confirmer ce que de nombreux connaisseurs pensaient déjà : le Cameroun est une nation de football à ne pas négliger.

Les deux joueurs ne se sont pas contentés de briller en Ligue des Champions. Ils ont connu quelques succès avec l’équipe nationale en remportant notamment la coupe d’Afrique des Nations en 2000 et en 2002. Aujourd’hui encore, leurs noms résonnent dans la tête de tous les amateurs du football et ils ont laissé un héritage indéniable au football camerounais, voire africain.