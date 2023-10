ÉTATS-UNIS :: Le Forum USA-Afrique des Investisseurs Municipaux et Sous-Souverains ouvre la voie au développement :: UNITED STATES

Le Forum USA-Afrique des Investisseurs Municipaux et Sous-Souverains ouvre la voie au développement durable de l'Afrique

New York, 18 septembre 2023 - En marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, CGLU Afrique, l'organisation faîtière représentant la voix des collectivités locales et infranationales sur le continent africain, a organisé le tout premier Forum US-Afrique des Investisseurs Municipaux et Sous-souverains à l'hôtel Wall Street à New York. Le Forum a réuni une centaine de participants représentant les institutions de l'Union africaine, les agences de coopération des États-Unis, les législateurs des États américains du Black Caucus, les maires et responsables des collectivités locales et infranationales, les institutions de financement du développement et les milieux d'affaires d'Afrique et des États-Unis.

Les travaux du Forum se sont articulés autour de trois séquences : la séance d'ouverture officielle ; la séance sur les pratiques du marché, la collaboration et les opportunités d'investissement en Afrique ; et la séance sur la réponse des investisseurs à l'appel à investir en Afrique.

La session d'ouverture a été modérée par M. Jean Pierre Elong Mbassi, Secrétaire Général de CGLU Afrique.

Lors de la cérémonie d'ouverture officielle du Forum, M. Eric Adams, maire de la ville de New York, a prononcé une allocution inspirante, soulignant l'importance opportune du Forum pour poser un nouveau regard sur l'énorme potentiel de l'Afrique en termes d'investissements et d'opportunités commerciales, en particulier dans ses villes. Il a souligné l'intérêt d'organiser ce forum à New York, aux États-Unis, car les maires afro-américains gèrent la plupart des grandes villes du pays, qui représentent un tiers du PIB des États-Unis. Les maires de ces villes seront donc en première ligne pour mobiliser leur communauté d'affaires, y compris les PME, afin d'explorer la possibilité de développer leurs activités par le biais de projets d'investissement en Afrique.

Le maire Adams a insisté sur le fait que le Forum devrait être considéré comme le point de départ d'une nouvelle conversation sur l'investissement dans les villes africaines et s'est réjoui que CGLU Afrique ait annoncé la tenue d'une deuxième édition du Forum dans le cadre du 10ème Sommet Africités prévu en décembre 2025 au Caire, en Egypte, et auquel il serait heureux de participer.

La séance d'ouverture a également été marquée par les déclarations des intervenants suivants : Mme Laura Hall, présidente du Caucus National Noir des Législateurs des Etats; Mme Shawyn Patterson-Howard, maire de Mt Vernon, NY, présidente de l'Association des Maires afro-américains ; Mme Nardos Bekele-Thomas, PDG de l'Agence de développement de l'Union africaine (NEPAD) ; le Dr Julius Garvey, chirurgien primé et certifié par le conseil d'administration, professeur de médecine et investisseur, fils de Marcus Garvey ; Mohan Vivekanandan, Directeur de la Couverture Client à la Banque de Développement de l'Afrique Australe (DBSA) ; Solomon Quayor, Vice-président pour le secteur privé, l'infrastructure et l'industrialisation, Banque africaine de développement.

Tout au long de la séance d'ouverture, les intervenants ont souligné la nécessité d'investissements stratégiques pour libérer le potentiel de développement inexploité de l'Afrique. Les discussions ont porté sur l'unité, l'investissement responsable et l'exploitation du dividende démographique de l'Afrique pour accélérer la croissance économique. Les investissements locaux ont été préconisés pour avoir plus d'impact sur les populations là où elles vivent. L'engagement à tenir les promesses de développement et à faire naître l'espoir grâce à des investissements durables ont été des thèmes récurrents.

La deuxième session sur l'échange de pratiques de marché, la collaboration et les opportunités d'investissement en Afrique a été modérée par l'ambassadeur Seyni Nafo, coordinateur de l'Initiative pour l'adaptation de l'Afrique (AAI).

La session a été introduite par une déclaration puissante de l'honorable Rohey Malick Lowe, maire de la ville de Banjul en Gambie, et également présidente du Réseau des femmes élues locales d'Afrique (REFELA). Mme Lowe a mis l'accent sur la nécessité d'investir dans l'autonomisation économique des femmes et d'ouvrir des opportunités pour les jeunes, à travers l'éducation professionnelle et l'investissement dans la transformation numérique.

La discussion s'est articulée autour des présentations de Yofi Grant, directeur général du Ghana Investment Promotion Centre ; Yves Millardet, président du conseil d'administration de l'Agence France Locale ; Valerie White, responsable des investissements à impact social et des fonds propres ; Clayton Banks, cofondateur et PDG de Silicon Harlem ; Johanna LeBlanc, partenaire, Adomi Advisory Group, PLLC et Dr. Edward Kofi Osei, président du Fonds national pour l'accession à la propriété (Homeownership) au Ghana.

Les messages clés comprenaient l'importance d'adopter un discours disruptif sur la perception du risque dans les affaires en Afrique ; d'investir en priorité dans la technologie, l'infrastructure, la collecte et le traitement des données pour une gestion intelligente des villes ; de se concentrer sur l'autonomisation des femmes et des jeunes ; et de ne pas hésiter à soutenir ATIA, la structure ad hoc visant à faciliter l'accès des villes et des territoires africains à l'investissement et au marché des capitaux.

La troisième session sur la réponse des investisseurs à l'appel à manifestation d'intérêt pour l'investissement en Afrique a été modérée par Mme Zienzi Dillon, PDG de Carmel Global Capital et ancienne responsable du secteur public, de la banque d'entreprise et d'investissement, Barclays Bank en Afrique du Sud.

Cette troisième session a été marquée par les réponses de Mme Agnes Dasewicz, Directrice des Opérations, International Development Finance Corporation (DFC) ; M. Mohammed Abbadi, Directeur senior des investissements, pratique du financement du développement local, Fonds d'équipement des Nations unies (FENU); M. Rene Awamberg, Directeur et responsable mondial des relations clients, Afreximbank; Mme Donna Sims Wilson, Directrice des opérations au Kah Capital Management et ancienne membre de la National Association of Securities Professionals des États-Unis; Mme Isabelle Lessedjina, Vice-présidente senior du Fonds TCX ; M. Craig Cogut, Fondateur du Pegasus Capital Advisors ; M. David Ziyambi, Partenaire du Département Financier et Africa Practice (Latham & Watkins).

La réponse des investisseurs susmentionnés a été globalement positive car ils ont tous apprécié les villes africaines comme un nouvel horizon pour l'investissement et les opportunités d'affaires. Il a été proposé d'identifier deux ou trois villes en Afrique en collaboration avec les maires américains et CGLU Afrique pour servir de pilote afin de tester la manière de mobiliser les investisseurs et les partenaires pour investir dans les villes africaines, y compris avec le soutien de la DFC. Tous ont soutenu la mise en place de l'ATIA en tant que mécanisme innovant pouvant contribuer à attirer des fonds pour l'investissement dans les villes africaines et les gouvernements locaux et infranationaux.

Quatre points ont été retenus pour aller de l'avant :

1-Institutionnaliser le Forum US-Afrique des Investisseurs Municipaux et Infranationaux, la prochaine édition du Forum devant être organisée en décembre 2025 au Caire, en Egypte, dans le cadre de la 10ème édition du Sommet Africités.

2-Signer les protocoles d'accord entre CGLU Afrique et l'Association des Maires Afro-américains d'une part, et avec le Caucus National Noir pour les Législateurs d'Etat d'autre part.

3-Mobiliser les partenaires américains et africains pour qu'ils participent à la mise en place et au fonctionnement de l'ATIA par le biais d'un soutien financier et non financier.

4-Renforcer le programme de renforcement des capacités en visant deux objectifs : (1) mettre en place un observatoire des finances locales afin de disposer des données financières nécessaires pour soutenir l'accès au marché des capitaux ; (2) définir un programme de formation destiné aux directeurs financiers et aux professionnels africains afin de préparer les villes et les gouvernements locaux africains à effectuer des transactions sur le marché des capitaux.

En conclusion des travaux du Forum, le directeur général de l'Agence de développement de l'Union africaine (NEPAD) a salué les délégués qui ont parlé avec leur cœur et a insisté sur le fait qu'il est temps de passer des engagements à l'action sur le terrain : "Engageons-nous à mettre en pratique les paroles et à agir pour nous-mêmes".