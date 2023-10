Prix Nobel de la paix 2023 : la militante iranienne Narges MOHAMMADI récompensée.

La militante et journaliste âgée de 51 ans Narges MOHAMMADI a reçu ce vendredi 6 octobre le prix Nobel de la paix « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran ».

Vingt ans après le prix Nobel de la paix remis à la militante iranienne Shirin Ebadi, une autre activiste pour la défense des droits de l’Homme a été récompensée de la même distinction.

Narges MOHAMMADI a reçu le prix Nobel de la paix « pour son combat contre l’oppression des femmes en Iran et sa lutte pour la promotion des droits humains et la liberté pour tous », a déclaré la présidente du comité Nobel norvégien, Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

Un mot sur Narges MOHAMMADI La voix des sans -voix en IRAN.

Emprisonnée depuis 2016,

Actuellement en prison à Téhéran,elle avait rejoint en 2003 le Defenders of human rights center (DHRC), une organisation de défense des droits humains en Iran créé par la militante iranienne lauréate du prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi. Narges Mohammadi s’est engagée dans la défense des droits des femmes en Iran dès ses années d’étude, en écrivant des articles, puis à travers le journalisme.

Arrêtée pour la première fois en 1998, elle a été emprisonnée entre 2010 et 2012 pour son appartenance au DHRC. Narges Mohammadi a été de nouveau arrêtée en 2016 et condamnée à 16 ans de prison pour avoir dirigé une organisation opposée à la peine de mort. Elle avait été libérée en 2020 avant d’être de nouveau emprisonnée en 2021.

À propos du prix Nobel Paix 2023.

Cette année, le Prix Nobel de la paix honore également les centaines de milliers de personnes qui ont manifesté l'année dernière contre les politiques discriminatoires et répressives menées par le régime théocratique et qui ciblent les femmes", faisant référence aux manifestations qui ont marqué l'Iran après la mort de la jeune femme, Mahsa Amini en septembre 2022.

Cette année, il y a eu 351 nominés pour ce prix, soit le deuxième plus grand nombre de nominés jamais enregistré dans l'histoire du prix, les nominés pour le prix comprennent 259 personnes et 92 organisations, on rappel que c'est depuis 1901 que le comité Norvégien organise ce prix .

Réaction de sa famille.

L’attribution du prix Nobel de la Paix représente « un moment historique et important pour la lutte pour la liberté en Iran », a réagi ce vendredi sa famille dans un message écrit. « Nous dédions ce prix à l’ensemble des Iraniens et en particulier aux femmes et aux filles iraniennes qui ont inspiré le monde entier par leur courage et leur combat pour la liberté et l’égalité ».

Le comité Nobel espère que l’Iran libérera la militante iranienne des droits humains Narges Mohammadi pour recevoir sa récompense en décembre prochain , a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen, à Oslo.

« Si les autorités iraniennes prennent la bonne décision, ils la libéreront. Elle pourra ainsi être présente pour recevoir cet honneur, ce que nous espérons avant tout ».