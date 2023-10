CAMEROUN :: L'association WEE redonne le sourire aux déplacés internes de Bonewonda :: CAMEROON

Pour leur première sortie, Mme Ginette Fotso et ses camarades de l'association Women entrepreneurship and empowermen (WEE) ont apporté des présents à certains déplacés internes de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest installés aujourd'hui dans le village Bonewonda à Douala 1er.

Depuis le début de cette crise en 2016, plusieurs familles sont déchirées, divisées et éparpillées à travers le pays en quête de réinsertion sociale, la vie dans leur région d'origine étant presque impossible.

Parmi ces déplacés, certains ont trouvé refuge dans des coins insoupçonnables, c’est le cas de cette communauté qui s'est installée au village Bonewonda dans l'arrondissement de Douala 1er.

Vivant dans une promiscuité, à la merci des inondations et des moustiques, ils ont été repérés par Gisette Fotso qui par le biais de l'association qu'elle préside a décidé de se pencher sur leur cas.

Ce jour-là, elle a décidé de leur apporter des paquets constitués des aliments de base (riz, sucre, sel, huile et lait) «Nous sommes venus leur donner du réconfort et surtout de l'espoir parce que lorsqu'il y a de la vie, il y a de l'espoir», a-t-elle expliqué.

Le chef du village Matanda dira à ce propos que c'est une initiative à féliciter. « Voyant tout ce qui se passe dans ces zones, c'est difficile d'en être insensible, c'est pourquoi nous les avons accueilli mais les initiatives comme celle de cette association sont à saluer et à encourager».

Notons tout de même que l'action de l'association ne s'arrête pas là. «Notre présence ici est aussi une prise de contact qui va nous permettre de recenser non seulement leurs problèmes mais aussi d'identifier les possibilités de les réinsérer afin de les rendre autonomes», poursuit Mme Fotso, au grand bonheur de ses déplacées qui pour la grande majorité, sont des femmes. Elles ont manqué de mots pour remercier leurs bienfaiteurs du jour.