GUINÉE ÉQUATORIALE :: Teodoro Nguema Obiang a séjourné dans un penthouse à New York tout en demandant de l'aide à l'ONU :: EQUATORIAL GUINEA

Aux dirigeants du monde, l'Assemblée générale de l'ONU à New York le mois dernier était l'occasion de discuter des problèmes mondiaux pressants. Pour le fils du président de la Guinée équatoriale, il semble également que ce fut une étape de plus dans la roue luxueuse de la vie.

Teodoro Nguema Obiang, qui fait l'objet de sanctions occidentales pour corruption et qui est également vice-président de la nation riche en pétrole, a séjourné dans un penthouse à 75 000 dollars la nuit lorsqu'il est venu à New York pour demander plus d'aide pour l'Afrique.

Obiang, surnommé "Teddy", a voyagé dans le jet privé d'une entreprise grecque également utilisé par Paul Kagame, le leader du Rwanda, selon le groupe anti-corruption Dictator Alert. Il a séjourné dans le penthouse sur deux étages de l'hôtel Mark, près de Madison Avenue, l'un des plus opulents au monde. La suite dispose de cinq chambres, quatre cheminées, six salles de bains, un salon pouvant être transformé en salle de bal et une terrasse sur le toit avec vue sur Central Park.

Des photos et une vidéo qu'Obiang a partagées avec ses 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux le montrent se promenant dans la suite et sur sa grande terrasse privée, admirant la vue en costume bleu clair et portant une grande montre.

De telles scènes sont monnaie courante pour Obiang, 55 ans. Son compte Instagram est depuis longtemps un kaléidoscope de Bugattis et de plages tropicales, parsemé d'obligations politiques occasionnelles où il apparaît dans une série de poses sans humour.

Les nations occidentales ont privé Obiang de centaines de millions de dollars d'actifs au cours de la dernière décennie, notamment un méga-yacht de 76 mètres et un hôtel particulier parisien estimé à 200 millions de dollars.

Les autorités françaises estimaient qu'il avait pillé près de 115 millions de dollars en tant que ministre de l'Agriculture entre 2004 et 2011. Il a été reconnu coupable de détournement de fonds en 2021, l'année où la Grande-Bretagne l'a sanctionné pour son "style de vie luxueux".

Obiang a réussi à conserver des actifs tels que le gant en cristal de 275 000 dollars de Michael Jackson, qu'il a acheté après la tournée Bad du défunt chanteur, mais a été contraint de remettre des propriétés, dont une villa à Malibu et une douzaine de voitures, aux États-Unis, où les autorités ont découvert qu'il avait "honteusement pillé" la richesse de son pays.

Il a déclaré dans son discours à l'ONU le 21 septembre : "L'Afrique mérite l'attention prioritaire des initiatives de soutien et du financement du développement."

Représentant son père, Teodoro Obiang, 81 ans, le dirigeant africain en poste depuis le plus longtemps, il a demandé deux sièges permanents pour l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU. Il a déclaré que l'engagement de son pays en faveur du développement était "ferme" et a appelé les entreprises à investir. Il a dit aux délégués : "Je ne doute pas que, avec un véritable esprit de solidarité, il n'y aura aucune difficulté que nous ne pourrons pas surmonter, dans l'intérêt de notre planète et de ses habitants."

La Guinée équatoriale est l'un des pays les plus riches d'Afrique, mais plus de 70 % de la population vit avec moins de 2 dollars par jour.

Le père d'Obiang est arrivé au pouvoir lors d'un coup d'État sanglant en 1979, surfant sur la vague créée par la découverte de pétrole pour amasser une immense fortune. De nombreux membres de sa famille occupent des postes gouvernementaux, tandis que les opposants politiques ont été torturés et ont disparu. On s'attend à ce qu'Obiang succède à son père à la présidence.