Coopération internationale : La diaspora camerounaise à l'honneur à Bruxelles

Le Président du Réseau des Parlementaires pour la Diaspora, Coopération Décentralisée et Transfrontalière (REP-COD), l’Honorable Louis Henri Ngantcha, a été reçu jeudi 5 octobre 2023 au Parlement Fédéral Belge par André Flahaut, Conseiller communal, Ministre d’Etat, Député fédéral et Vice-Président de la Chambre des Représentants. Il était accompagné pour la circonstance d’Olivier Kenhago Tazo, Ministre Conseiller à l’ambassade du Cameroun en Belgique, spécialiste en coopération internationale.

L’examen des projets en cours dans le cadre du partenariat entre le Cameroun et la Belgique était à l’ordre du jour lors de cette audience accordée au député camerounais et non moins membre de la Commission des affaires étrangères. Nous faisons notamment allusion à la problématique de la diaspora camerounaise en Belgique que le Député exhorte à implémenter les projets structurants dans leur pays d’origine.

« Le Coordonateur du réseau des parlementaires pour la diaspora et les coopérations décentralisées a saisi cette occasion pour saluer l’action constante de l’homme politique belge en faveur de l’instauration d’un réel partenariat entre le Nord et le Sud pour une plus grande implication de la diaspora dans leur pays d’origine », a souligné dans sa page Facebook, le Ministre Plénipotentiaire Olivier Kenhago Tazo.

Convention camerounaise de la diaspora

Avant de fouler le sol bruxellois l’Honorable Louis Henri Ngantcha a assisté du 22 au 24 septembre 2023 aux travaux de la Convention Camerounaise de la diaspora. Lors de cette Assise il n’a pas manqué d’évoquer les opportunités qu’offre le Cameroun à travers la politique d’intégration doctement mise en oeuvre par le Président de la République, Son Excellence Paul Biya ; question d’inciter les enfants du Cameroun de tout bord à s’intéresser à leur pays d’origine. Le Président du REP-COD a également évoqué les objectifs visés par le réseau pour faciliter la réintégration des Camerounais de la diaspora désireux de revenir s’installer au Cameroun.

Ce vendredi 06 octobre 2023 le Président du réseau des Parlementaires tiendra une réunion de concertation à l’ambassade du Cameroun à Bruxelles à partir de 15h30. Selon Mme Christine Bissou épse Ngue, Conseiller culturel à l’ambassade du Cameroun, cette rencontre permettra aux Camerounais de la diaspora d’avoir des échanges riches et constructifs avec le parlementaire camerounais sur les questions liées, entre autres, à l’accompagnement dans les investissements au Cameroun (Sic).