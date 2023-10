CAMEROUN :: Obtiens 5% de cashback pour un dépôt 1xBet via le système de paiement Orange :: CAMEROON

La société de bookmakers 1xBet a préparé une promotion unique pour ses clients, qui leur permet d'augmenter le montant de leur dépôt. Après tout, plus tu as d'argent sur ton compte, plus de paris gagnants tu peux placer !



Pour participer à la promotion, il faut suivre les étapes suivantes : T’inscrire/te connecter sur le site web ou dans l'application 1xBet. Effectuer un dépôt de 3 $ ou plus via le système de paiement Orange

Recevoir un cashback de 5% du montant du dépôt.



Le cashback est crédité sous la forme d'un code promo. Il peut être reçu 1 fois dans la journée suivant le dépôt. Le code promo est valable pendant 24 heures à partir du moment où il est octroyé et il doit être utilisé dans ce délai.



Afin de récupérer le gain avec le code promotionnel, tu dois placer le montant accumulé avec des paris combinés qui contiennent au moins 4 événements. Chaque événement doit avoir une côte d'au moins 1,6.

La promotion de 1xBet et Orange est valable du 25.07.2023 au 25.10.2023.Ne manque pas de profiter de l'offre généreuse du bookmaker et augmente tes chances de gagner !

À propos de 1xBet



1xBet est un bookmaker de renommée mondiale avec plus de 15 ans d'expérience dans l'industrie des paris. Les clients de la marque peuvent parier sur des milliers d'événements dans plus de 60 sports, et le site web et l'application de la société sont disponibles en 70 langues. La liste des partenaires officiels de 1xBet comprend le Paris Saint-Germain, le LOSC Lille, la Liga, la Serie A et d'autres marques et organisations sportives de portée internationale. La société a été nominée à plusieurs reprises et a remporté des prix professionnels prestigieux, parmi lesquels on peut mentionner les prix IGA, SBC, G2E Asia et EGR Nordics.

À propos d'Orange S.A.



Orange S.A. est une société française qui est l'un des plus grands opérateurs de télécommunications au monde, fournissant des services de téléphonie mobile et d'internet mobile à plus de 266 millions d'abonnés dans le monde. En Afrique, la société opère en tant qu'opérateur mobile et propose sa propre banque mobile, Orange Money. En 2018, la société a lancé un service de paiement mobile en Afrique, en proposant le service de transfert d'argent Orange Money96.