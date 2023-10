MONDE ENTIER :: Comment les rencontres et relations amoureuses ont-elles changées au cours des 20 dernières années ? :: WORLD

Le monde change... Nous avons à peine le temps de le remarquer, mais il change plus vite que beaucoup de gens ne le pensent. Aujourd'hui, les rencontres sur Internet nous semblent banales et deviennent même une routine. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. Il y a vingt ans, il était difficile pour beaucoup d'imaginer les rencontres en ligne telles que nous les connaissons aujourd'hui. Nombreux était ceux qui n’imaginaient même pas qu’il soit possible d'entamer une relation à distance.

Nous voulons maintenant vous inviter à une courte digression dans l'histoire afin de voir ensemble comment les rencontres et les relations ont changé au cours des deux dernières décennies, voire un peu plus. Et croyez-nous, ce sera très excitant !

Le développement d'Internet = le développement des rencontres en ligne

Le « géniteur » de l'Internet moderne était l'ARPANET, créé en 1969. Déjà dans les années 80, les réseaux informatiques étaient accessibles aux employés de certaines institutions spécialisées. Dans les années 90, les premiers réseaux privés ont commencé à apparaître dans certaines villes américaines. Ce n’est qu’après 1995 qu’Internet est devenu disponible à des fins commerciales. En fait, c'est à partir de cette époque que commence vraiment l'ère d'Internet, à laquelle nous sommes tous habitués.

D'ailleurs, c'est en 1995 qu'apparaît le premier site de rencontres de type moderne — Match.com.

Cependant, Internet n'a commencé à devenir véritablement public que dans les années 2000. Il est devenu une source illimitée d'informations et de connaissances. Bien sûr, même à cette époque, certains commençaient déjà à l'utiliser pour trouver de nouvelles connaissances. Le site Match.com mentionné précédemment n'était pas encore particulièrement populaire à cette époque, car il nécessitait des vitesses de connexion assez élevées, et il ne fonctionnait pas dans tous les pays. Au début des années 2000, le courrier électronique ordinaire était donc l'un des principaux outils de rencontre et de communication.

Nos lecteurs plus âgés se souviendront sûrement de l'époque où l'on échangeait de longs e-mails. À l'époque, les messageries instantanées et les réseaux sociaux qui nous sont familiers n'existaient pas. Le courrier électronique était devenu une alternative au courrier « papier » habituel, et les utilisateurs avaient l'habitude d'écrire de longues lettres, parlant d'eux-mêmes et de leur vie, de leurs intérêts, de leurs hobbies, etc.

Vous pouvez vous demander comment les gens trouvaient les adresses e-mail des autres utilisateurs. C’est simple ! À l'époque, les rubriques des journaux et des magazines proposant de faire connaissance étaient populaires. Les gens écrivaient brièvement sur eux-mêmes et laissaient leur adresse e-mail. Les autres pouvaient leur écrire. C'est ainsi qu'ont débuté certaines amitiés et même des relations amoureuses.

Bien sûr, il est aujourd'hui assez difficile d'imaginer une communication en face à face dans le format de la correspondance par e-mail. Mais à l'époque, cette solution était considérée comme très pratique, et cela convenait en principe à tout le monde.

Les réseaux sociaux : une nouvelle ère pour les rencontres en ligne

Dites-nous, est-ce que le nom Classmates.com vous dit quelque chose ? Beaucoup répondront probablement non. Pourtant, c’est le premier réseau social de l'histoire. Il a été créé par l'Américain Randy Conrads en 1995. Bien sûr, il est difficile de qualifier Classmates.com comme un réseau social au sens habituel du terme. Vous pouviez y trouver des camarades de classe, des camarades de groupe ou, par exemple, des collègues de l'armée. En fait, le service effectuait uniquement une recherche dans les bases de données des établissements d'enseignement ou d'autres institutions.

Plus tard, Classmates.com a commencé à se transformer activement en un réseau social qui nous est déjà plus familier. Des profils d'utilisateurs, des groupes, des messages et des mini-jeux y sont apparus. Vous pourriez être surpris, mais Classmates.com est toujours en activité. De plus, le site a un public assez large — environ 50 millions d'utilisateurs. Bien sûr, en comparaison avec d'autres réseaux sociaux modernes, ce n'est rien, mais c'est quand même une bonne chose que le premier réseau social de l'histoire existe toujours.

Cependant, le véritable apogée des réseaux sociaux a eu lieu en 2003-2004, lorsque LinkedIn, MySpace et Facebook ont été lancés. Ce sont eux qui ont montré au monde entier ce qu’était vraiment un réseau social et pourquoi cela représente l'avenir de la communication sur Internet. Les réseaux sociaux ont attiré des millions, puis des milliards d'utilisateurs. Il était extrêmement pratique d'y communiquer, d'organiser toutes sortes d'événements, de rencontrer de nouvelles personnes et tout simplement de passer un bon moment.

La plupart des réseaux sociaux qui ont vu le jour à cette époque fonctionnent encore aujourd'hui. Mais le plus grand boom de leur popularité se situe dans le passé. Pour faire de nouvelles connaissances, les utilisateurs ont commencé à choisir de plus en plus souvent des sites de rencontre et des chats vidéo aléatoires. C'est d'eux dont nous allons parler dans la suite de cet article.

Les sites/applications de rencontres et les chats vidéo : la nouvelle approche des rencontres qui a tout changé

Bien que le site Match.com mentionné plus haut soit apparu en 1995, cela n’a pas été quelque chose de vraiment révolutionnaire à cette époque. Si quelqu'un a réussi à provoquer une révolution, c'est bien l'application Tinder en 2012. La nouvelle application de rencontre s'est avérée être quelque chose de complètement inhabituel. Les « swipes », la recherche d’un(e) partenaire de chat par géolocalisation, un public énorme et actif, la gamification du processus de recherche de l'âme sœur — tout cela a fait de Tinder une véritable trouvaille pour les célibataires qui ont soif de nouvelles connaissances et de communication.

Bien sûr, Tinder n'était et n’est toujours pas parfait. Nombreux sont ceux qui le qualifient même d'application de rencontre « d'un soir ». Il est malheureusement difficile de contrer cette affirmation, car une partie importante des utilisateurs n'est vraiment pas d'humeur à vivre une relation sérieuse et durable.

Mais à côté de Tinder, d'autres applications de rencontre sont apparues, qui lui sont supérieures à bien des égards :

Badoo — un service de rencontres avec la possibilité de rechercher à la fois des personnes à proximité et des utilisateurs d'autres régions et pays. Ici, il est pratique de rechercher des amis par centres d'intérêt, de communiquer et d'organiser une rencontre hors ligne. Il existe une fonction permettant de rechercher des sosies de célébrités, et les développeurs mettent un accent particulier sur la confidentialité. Par exemple, il est impossible de faire une capture d'écran d'une conversation ou d'enregistrer une photo du chat dans l'application.

Bumble — un service de rencontre populaire où seules les filles peuvent faire le premier pas. On peut se demander si cela est bon ou mauvais. Mais beaucoup s'accordent à dire que c'est la bonne décision. Après tout, grâce à lui, les filles se débarrassent des hommes trop obsessionnels et de leur pression.

Hinge — la première plateforme de rencontres à utiliser l'algorithme de matchmaking récompensé par le prix Nobel. Et c'est plutôt sérieux !

Cependant, soyons honnêtes. Le format classique des rencontres en ligne ne convient pas à tout le monde. Il prend beaucoup de temps, exige de la persévérance et une volonté de fournir beaucoup d'efforts pour trouver la bonne personne. Par conséquent, les personnes qui accordent de l'importance à leur temps utilisent une alternative — le chat vidéo en direct.

Ces chats vidéo remplissent une fonction principale — ils mettent en relation des interlocuteurs et des interlocutrices aléatoires par vidéo. C'est en fait un excellent format de rencontre qui permet d'économiser du temps, du stress et des efforts. Et surtout, le chat vidéo vous permet d'évaluer immédiatement et objectivement votre interlocuteur ou votre interlocutrice sans avoir à envoyer de nombreux textos pendant des jours et des jours.

Parmi les chats vidéo populaires, nous pouvons noter les suivants :

CooMeet — un excellent chat vidéo avec des filles pour les hommes. Tout cela grâce à un filtre de genre unique qui ne se trompe jamais. Il y a aussi un traducteur de messages et des applications mobiles pratiques.

pour les hommes. Tout cela grâce à un filtre de genre unique qui ne se trompe jamais. Il y a aussi un traducteur de messages et des applications mobiles pratiques. Omegle — l'un des premiers chats vidéo en ligne de l'histoire qui fonctionne depuis 2009. Il y a peu de paramètres de recherche, mais le site fonctionne rapidement et de manière stable.

Tinychat — pas exactement un chat vidéo en ligne, mais plutôt un service de streaming. Si vous le souhaitez — vous pouvez réaliser des streams en ligne devant un large public, ou rester spectateur.

Chathub — un chat vidéo minimaliste avec un simple filtre de genre. Chathub n'a pas d'application mobile, mais il existe une assez bonne version mobile du site.

TV — un autre chat vidéo classique avec des filtres de genre et géographiques, ainsi qu'un traducteur de messages intégré.

Chaque chat vidéo a ses propres avantages, inconvénients et fonctionnalités. Par conséquent, nous vous recommandons d'en essayer au moins quelques-uns afin de les évaluer personnellement et de choisir exactement le site qui répondra pleinement à toutes vos exigences et à tous vos souhaits. Ce n'est pas difficile !

Conclusion

L'industrie des rencontres en ligne a connu une tonne de changements au cours des deux dernières décennies, et il est même difficile d'imaginer à quoi elle ressemblera dans 20 ans. Une chose est sûre : il est peu probable que l'humanité revienne aux rencontres hors ligne habituelles comme seul moyen de commencer une relation.

Dans un avenir proche, nous verrons certainement apparaître de nouveaux formats de communication en ligne. Peut-être s'agira-t-il des métavers qui sont maintenant sur toutes les lèvres. Ou peut-être quelque chose de complètement différent. Nous ne savons pas pour vous, mais nous sommes impatients de voir ce qui va arriver !