Premier coup de pédal à la 23ème édition du Tour cycliste international Chantal BIYA le 2 octobre 2023 à Kribi avec le critérium. Le coup d'envoi de cette 23e édition du Grand Prix intl Chantal BIYA a été donné hier à la place des fêtes de Kribi par le ministre des sports et de l'Education Physique, Prof Mouelle Kombi.

Les athlètes des équipes de la Slovaquie, France, Bénin, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Algérie, Maroc, Rwanda, SNH Vélo Club et l'équipe nationale du Cameroun s'affronteront pour le maillot jaune. Outre le maillot jaune, il y aura la bataille pour le prestigieux maillot Bleu qui couronne le meilleur Camerounais. Le Maillot Bleu sponsorisé par Camtel, partenaire majeur du cyclisme et sponsor du Tour Cycliste International Chantal BIYA. A travers sa marque ombrelle Blue, Camtel accompagnera les cyclistes jusqu'à la ligne d'arrivée. Camtel remettra un chèque de 100 000 FCFA au meilleur cycliste camerounais de chaque étape. L'opérateur historique des télécommunications rendra également l'expérience mémorable pour les populations avec une variété de cadeaux et de lots à gagner à chaque étape.

Achraf remporte le maillot jaune pour la première étape et le cycliste Camerounais Kuere Nunawe en bleu

La première étape du Grand Prix Cycliste International Chantal BIYA s'est déroulé ce 3 octobre 2023 avec le critérium à Kribi remporté par le cycliste marocain El Khabi Achraf. Mais toute l’attention était tournée vers les cyclistes camerounais. Rodrigue Kuere Nunawe a remporté le maillot Bleu du meilleur Camerounais de l'étape et au classement général.

Comme il est de coutume, Camtel a accompagné les cyclistes tout au long de cette première étape à Kribi. L'opérateur historique des télécommunications a mis en place un dispositif spécial du début jusqu'à la fin de l'étape. Ceci à travers une caravane qui a accompagné les cyclistes pour les remonter le moral et les accompagner jusqu'à la ligne d'arrivée. L'ambiance était également bleue pour la population venue nombreuse encourager les cyclistes. C'était tout Blue pour ces polulations qui ont reçu de Camtel plusieurs gadgets et cadeaux.

Camtel a prévu plusieurs surprises tout au long du Grand Prix jusqu'à l'arrivée finale à Yaoundé samedi.