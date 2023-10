Promesses et Scepticisme : Les Dernières Actualités au Cameroun :: CAMEROON

Les promesses de l’Etat sur la reconstruction des régions du Nord-ouest et Sud-ouest en proie aux velléités sécessionnistes et le septentrion sous les assauts du Boko Haram, sur la fabrication de la carte d’identité en 48 heures et sur la reprise des travaux de construction du complexe d’Olembe dans la banlieue de Yaoundé viennent t elles rassurer les populations ? Rien n’est moins sûr. Toujours est-il que la presse y est revenue. Avec des analyses diverses.

Le journal Réalités Plus est plutôt affirmatif « La carte nationale d’identité se fera bientôt en moins de 48 heures » Sur le sujet, cet hebdomadaire paraissant à Yaoundé et réputé proche des milieux du pouvoir est laudateur. Dans le style qu’on lui connait, sarcastique, il rassure que « L’annonce a été faite par le délégué général à la sureté nationale à l’inauguration du centre d’enrôlement des passeports de Douala le 29 septembre 2023. Le DGSN martin Mbarga Nguelé, en visionnaire de classe exceptionnel, soucieux de la qualité de service à rendre aux populations vient de décrocher auprès du président Paul Biya le précieux accord de faire fabriquer une carte nationale d’identité CNI en 48 heures au maximum. Les Camerounais vont bientôt respirer. Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour que ce soit effectif dans les prochains mois ».

Cependant que Le Point, un autre journal de Yaoundé est sceptique sur la reconstruction des régions du NOSO et du Septentrion. Tout en dénonçant une gabegie à ciel ouvert, le journal pointe le doigt accusateur sur les décideurs de la capital « Censés participer au relèvement socio-économique des régions du Nord-Ouest, du Sud-Ouest et de l’Extrême-Nord, ces programmes présidentiels se présentent plutôt comme une vache à lait, alimentant des actes de corruption et de népotisme. Et au final, au lieu d’achever les chantiers abandonnés, développer les infrastructures pour assurer la relance des activités socioéconomiques, des petits copains et coquins se mettraient plein les poches. Roulants Paul Biya et les Camerounais qui restent sans voix devant ce banditisme institutionnel ».

La sempiternelle question des travaux du complexe sportif d’Olembe n’est pas en reste. InfoMatin annonce que « la task force fait redémarrer le chantier ». Le journal traite l’information avec beaucoup de circonspection « Le groupe de travail spécial logé au secrétariat général de la présidence de la République, sous la conduite du ministre d’Etat Secrétaire général à la présidence de la république Ferdinand Ngoh Ngoh s’est, apprend-on impliqué « activement pour la signature d’un protocole d’accord, le 8 septembre dernier, entre l’Etat du Cameroun et Magil construction ». A l’arrêt depuis plusieurs mois, les travaux de finition de la construction des infrastructures annexes reprennent, selon l’entreprise Canadienne, la semaine prochaine pour une livraison dans les meilleurs délais.

Le journal Le drapeau s’intéresse au Vaccin contre le paludisme pour dire que « Paul Biya fait un don de 1,6 million de doses » Le président de la République fait un don d 1,6 millions de dose du nouveau vaccin contre le paludisme approuvé par l’Organisation Mondiale de la Santé OMS ; Un grand geste du chef de l’Etat qui viendra à coup sûr réduire les dégâts causés par cette maladie dévastatrice »