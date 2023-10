Coopération Cameroun-Algérie : le vol inaugural entre Alger et Douala se précise :: CAMEROON

Le Ministre des Transports (MINT), Jean Ernest Masséna NGALLÈ BIBÉHÈ, a reçu en audience ce lundi 02 octobre 2023, dans son cabinet, S.E. Abdallah BOUKEMMACHE, Ambassadeur de la République Algérienne Démocratique et Populaire au Cameroun.



Pour cette audience, le MINT était accompagné du Conseiller Technique N°1, des Chefs de Division de l’Aviation Civile et des Études, de la Planification, de la Programmation et de la Coopération.

L'objectif de cette séance de travail était de s’accorder sur les différentes et dernières modalités opérationnelles du vol inaugural de la compagnie de "Air Algérie" qui partira d’Alger pour atterrir à Douala le 12 octobre 2023 en matinée.

Le programme de cette journée se veut dense et sera ponctué non seulement de partage d’expériences mais également de séances de travail multisectorielles pour mieux définir des axes de coopération prioritaires à mettre en place entre les deux pays.

Les différents vols de cette compagnie aérienne vers le Cameroun et qui dessert 19 villes en France se feront uniquement la nuit.

L’audience de ce jour, fait suite celle que le MINT a accordé aux représentants de la compagnie aérienne de la République Algérienne Démocratique et Populaire, "Air Algérie" le 21 août dernier.