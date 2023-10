CAMEROUN :: Samuel Eto'o et la FECAFOOT Unissent leurs Forces pour la Fête de la Banane Plantain :: CAMEROON

Dans le cadre des préparatifs de la deuxième édition de la Fête Internationale de la Banane Plantain, qui se tiendra du 30 novembre au 3 décembre 2023 dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, le Premier Ministre Chef du Gouvernement, Chief Dr Dion Ngute, a reçu en audience un groupe de personnalités influentes ce mercredi 4 octobre 2023. Parmi les invités figuraient le président de l'Assemblée régionale du Sud-Ouest, Zaccheus Bakoma Elango, le Chief of House Dr Atem Ebako, le président de la Fédération de Boxe du Cameroun (FBPC), Tony Obam, ainsi que le président de la Fédération Camerounaise de Football (FECAFOOT), Samuel Eto'o.

L'événement, qui mettra en avant la banane plantain, un aliment emblématique du Cameroun, s'annonce comme une célébration majeure, et le gouvernement se mobilise pour en assurer le succès. La présence de personnalités de premier plan lors de cette réunion témoigne de l'importance de l'événement pour la région du Sud-Ouest et le pays dans son ensemble.

L'une des annonces les plus marquantes faites lors de cette réunion a été la confirmation que la FECAFOOT sera la cheville ouvrière d'une rencontre amicale exceptionnelle entre les anciens Lions Indomptables de l'année 2000 et les Super Eagles du Nigeria de la même époque. Cette rencontre de football sera organisée en marge de la célébration de la Fête Internationale de la Banane Plantain, et elle promet d'être un moment mémorable pour les fans de football des deux pays.

La région du Nord-Ouest du Cameroun servira de cadre à cette rencontre historique, qui réunira d'anciennes stars du football africain. Samuel Eto'o, en tant que président de la FECAFOOT, s'est montré enthousiaste à l'idée d'organiser cet événement sportif prestigieux dans le cadre de la Fête de la Banane Plantain. Il a souligné l'importance du sport dans la promotion de la culture et de l'unité nationale, et il s'est engagé à faire de cet événement un succès retentissant.

La deuxième édition de la Fête Internationale de la Banane Plantain promet d'être un moment inoubliable pour les habitants de la région du Sud-Ouest et tous les amoureux de la culture camerounaise. Avec des personnalités éminentes et une rencontre de football exceptionnelle au programme, cet événement célèbrera non seulement la banane plantain, mais aussi l'unité, la diversité et la fierté du Cameroun. Tous les yeux seront tournés vers cette célébration unique en son genre à la fin de l'année 2023.