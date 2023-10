AFRIQUE :: Top-10 des pays africains avec les taux de criminalité les plus bas

Dans le classement des 10 pays africains avec la meilleure sécurité en termes de niveau de crime organisé, brillent Sao Tomé-et-Principe, classé deuxième à l’échelle mondiale, le Rwanda et les Seychelles, selon The Global Organized Crime Index 2023.

Sao Tomé-et-Principe s’illustre le premier État d’Afrique et le deuxième à l’échelle international avec le taux de criminalité le plus bas. C’est ce qui ressort de l’analyse The Global Organized Crime Index 2023, publiée le 26 septembre.

Il est suivi par le Rwanda et les Seychelles dans le classement des pays africains disposant de la meilleure sécurité en termes de crime organisé, lesquels occupent respectivement les 29e et 35e places respectivement au niveau mondiale.

Ils devancent le Lesotho, les Comores et l’Érythrée qui arrivent 39e, 40e et 41e dans la notation globale. On y trouve également le Cap Vert qui occupe la septième place en Afrique (la 52e mondiale), la Namibie (la 8e et la 53e) et le Botswana (la 9e et la 54e).

L’île Maurice clôture ce podium des dix, classée au 56e rang mondial. Globalement, le crime organisé continue d'augmenter à l'échelle internationale, 83% de la population mondiale résidant dans des zones à forte criminalité, selon l’indice.

En revanche, la proportion de personnes vivant dans des conditions de faible résistance au crime organisé a considérablement diminué: 62% de la population mondiale vit désormais dans de telles conditions, contre 79,4 % en 2021.

en Afrique Pays Taux de criminalité Niveau mondial 1 Sao Tomé-et-Principe 1.70 2e 2 Rwanda 3.60 29e 3 Seychelles 3.90 35e 4 Lesotho 3.92 39e 5 Comores 3.92 40e 6 Érythrée 3.97 41e 7 Cap Vert 4.28 52e 8 Namibie 4.30 53e 9 Botswana 4.35 54e 10 Île Maurice 4.37 56e

Méthodologie d’évaluation

La première composante de l'indice, la criminalité, se compose de deux sous-composantes, explique le document. Il s’agit notamment des marchés et des acteurs criminels. Le premier est défini comme les systèmes politiques, sociaux et économiques entourant toutes les étapes du commerce illicite et/ou de l’exploitation des marchandises ou des personnes.

D’autres éléments essentiels forment également la base de cet indice: la taille, la portée et l'influence de 15 marchés criminels. La composition et l'influence de cinq catégories d'acteurs criminels et 12 éléments de renforcement de la résilience sont aussi utilisés pour évaluer la vulnérabilité d'un pays face au crime organisé, ainsi que sa capacité à y résister, précise le document.