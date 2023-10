CAMEROUN :: Les enseignants annoncent une grève générale dès le 9 octobre prochain :: CAMEROON

C’est une décision prise ce 4 octobre 2023 après la réunion de l’Intersyndicale de l’éducation

"A compter du lundi 09 octobre 2023 et jusqu’au vendredi 13 octobre 2023 compris, un premier arrêt total d’activités pédagogiques comme d’encadrement sera observé. Pendant tous les jours de grève totale, précise l’Intersyndicale, les enseignants de la Maternelle, du Primaire, du Secondaire et tous les autres personnels éducatifs sont appelés à rester chez eux. Par conséquent, les parents sont invités à garder leurs enfants à la maison durant cette période", pouvons nous lire dans le communiqué publié par l'intersyndicale de l'éducation.

Toujours selon l'intersyndicale de l'éducation, " les enseignants sont appelés à rester attentifs aux prochaines communications de l’intersyndicale relatives aux actions qui leur seront annoncées pour la suite en fonction des tractations avec le Gouvernement. Le présent mot d’ordre de grève ne peut être suspendu, arrêté ou modifié que par l’intersyndicale."

Pour autant, le mouvement décide d'intensifier les opérations de grève. Le but est selon les membres, la « restitution » de leurs « droits bafoués et le retour à une éducation de qualité au Cameroun ». Cette phase de la grève qu’ils annonce sera « illimitée » et « ne pourrait être suspendue ou levée que si le gouvernement apporte des solutions à leurs revendications.

Pour mémoire, depuis le 4 septembre dernier, les enseignants ont lancé OTS II (On a trop souffert); un mouvement de grève qui fait suite à celui de février 2022. Les revendications, d’après eux, sont les mêmes, paiement des droits dû aux enseignants, divers rappels, divers avancements, etc. Une dette cumulée qui s’élève à plus de 184 milliards FCFA. Depuis un an, le gouvernement a entrepris d’apurer cette dette, mais pas assez rapidement au goût des enseignants.