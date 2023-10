CAMEROUN :: Lancement ce 4 octobre à Douala de l'édition 2023 du Salon QHSE. :: CAMEROON

«La problématique de la Qualité» au centre de ce Salon à l'intention des Chefs d'Entreprises. C'est l'essentiel à retenir au sortir de cette conférence de presse qui vient de se tenir dans la capitale économique.



Garantir la sécurité des employés, du public, protéger l'environnement aider les organisations à maintenir un niveau élevé de qualité dans leurs produits et services c'est l'une des raisons d'être de la mise sur pied une fois de plus de ce salon QHSE ( qualité, hygiène, sécurité ,environnement) qui s'ouvre du 6 au 11 novembre 2023 dans la capitale économique du Cameroun, Douala, sous le thème:« la QHSE comme outil de la performance organisationnelle ».

C'est un événement annuel au cours duquel tous les acteurs se mettent ensemble pour la promotion et la valorisation du métier QHSE ; durant 6 jours des séminaires formations avec les professionnels seront organisées ( 13 thématiques au total ) entre autres thèmes de modules de formation : méthodes et outils de pilotage de la performance, QHSE et gestion des établissements classés: aspects réglementaires, santé et sécurité au travail : levier de performance économique pour une entreprise. Outre ces séminaires de formation , des foires expositions et une soirée de Gala en clôture .

Comme tout projet événementiel, le salon QHSE a pour objectifs assignés de créer un espace pour la mise en réseau des acteurs du QHSE locaux et internationaux, présenter la santé et la sécurité au travail comme levier de performance économique pour une entreprise, réduire les accidents routier grâce à un système efficace de management du transport.

De façon précis le responsable QHSE est chargé de concevoir , mettre en place et suivre les politiques et les processus visant à garantir la santé et la sécurité au travail, prévenir les risques industriels liés à l'environnement des salariés au sein d'une entreprise.

Précisons tout de même qu'en France l'ingénieur de sécurité est devenu un professionnel HSE qui interagit avec d'autres acteurs intervenant dans le même domaine comme les médecins du travail, aux Etats -Unis par exemple depuis la deuxième guerre mondiale, les organismes publics forment les ingénieurs à la sécurité, l'un des premiers programmes HSE ( hygiène , sécurité environnement)de troisième cycle a été lancé aux pays bas en 1989.

Il était donc plus urgent pour le Cabinet Safety Multiservices SARL initiateur de ce salon, via l'association QHSE de réunir la presse nationale et internationale ce 4 octobre dans la capitale économique Douala afin de présenter les grands enjeux de ce salon dont le coeur de cible regroupe les Professionnels, Associations, Chefs d'Entreprises,Cabinets d'Expertise, Étudiants en QHSE et les autres parties prenantes au projet souligne le Dr MOUELEU Pierre consultant - formateur en QHSE, sécurité routière et performance opérationnelle , il précise également que les premières cuvées au Cameroun en QHSE ont été formés aux États -Unis dans les années 1990.



Comme résultats attendus.

La participation des QHSE africains à ce sujet le Maroc est attendu au Cameroun pour prendre part à ce salon ( cabinet SAMU),

Que cette édition puisse former 300 QHSE à l'échelle nationale, avec en amont l'optimisation et la promotion de la fonction QHSE au Cameroun et en Afrique .On rappel également qu'aucours de cette conférence de presse les entreprises Parapublic

les Étudiants en QHSE ont répondu présents .

Quelques dates essentielles à retenir.

Le salon QHSE édition 2023 ,c'est du 6 au 11 novembre prochain à Canal Olympia Bessengué, la soirée de Gala avec remise des attestations de participation le 11 novembre 2023 à la place Saint David de Bonanjo, couplé à l'élection de la miss et master QHSE 2023.

La Directrice Général du Cabinet Safety Multiservices SARL Madame Élodie FANKAM lors de sa prise de parole concernant le volet 6 de cette conférence de presse :« invite les étudiants en QHSE à s'inscrire massivement afin d'avoir la possibilité de trouver des stages de fin de formation, sachez faire le bon choix au lieu de vous achetez des téléphones,perruques qui coûtent chères, misez gros dans la formation, rencontre , séminaire».

Le rendez -vous a dont été pris pour le 6 novembre prochain pour le démarrage effectif de ce salon sur la QHSE.