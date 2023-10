CAMEROUN :: Reprise des Travaux au Complexe Sportif d’Olembe : Magil Annonce son Engagement :: CAMEROON

Après de longs mois de bataille juridique, le Complexe sportif d’Olembe est prêt à reprendre vie. Magil, l'entreprise canadienne responsable du projet, a annoncé dans un communiqué de presse publié hier mardi la reprise des activités sur le site. L'entreprise va même plus loin en détaillant son programme de déploiement, tout en expliquant comment elle en est arrivée à cette décision. En effet, le communiqué indique que "suite à plusieurs séances de travail au Secrétariat général de la présidence de la République du Cameroun et grâce à la collaboration active avec la Task Force dédiée, un procès-verbal de conciliation a été établi le 08 août 2023. Cet effort conjoint a abouti à la signature d'un protocole d'accord transactionnel le 08 septembre 2023".

Ainsi, "Magil a présenté un planning de redémarrage des activités sur le projet, témoignant de l'engagement continu de l'entreprise envers l'achèvement du Complexe sportif d’Olembe. Cet engagement s'inscrit dans le cadre d'une feuille de route qui permettra aux travaux résiduels du stade principal et de la construction des infrastructures annexes d'être achevés dans un délai relativement court", précise l'entreprise canadienne.

Concrètement, Magil prévoit de reprendre dès la semaine prochaine les opérations de levée des réserves, de remobiliser le personnel et le matériel nécessaires pour poursuivre et achever les travaux. Cette annonce marque un tournant dans la saga du Complexe sportif d’Olembe et offre un nouvel espoir pour la finalisation de ce projet majeur pour le sport camerounais.